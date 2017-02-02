Путин посетит Венгрию и обсудит с Орбаном сотрудничество в экономике и ситуацию на Украине

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в четверг с визитом Будапешт и проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Программа визита

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин и Орбан до этого встречались уже шесть раз, причем традиционно это происходит в феврале. Ушаков отметил, что в программе нынешнего визита - переговоры Путина и Орбана в узком составе, переговоры в составе делегаций, совместная пресс-конференция двух лидеров и обед. Помощник президента России сообщил, что в переговорах со стороны РФ будут участвовать главы Минпромторга, Минэнерго, Минэкономразвития, Минздрава, а также Росатома.

По итогам визита будут подписаны план консультаций МИДов двух стран на 2017 год и комплексная программа межрегионального сотрудничества на 2017-2022 годы.

Обширная экономическая повестка

Как отметили в пресс-службе Кремля, одной из наиболее важных тем предстоящих переговоров станет "продвижение крупных совместных проектов в торгово-экономической сфере и укрепление культурно-гуманитарных связей". По словам Ушакова, в последние три года в том числе из-за антироссийских санкций и нестабильности в глобальной конъюнктуре товарооборот РФ и Венгрии сократился вдвое до $3,9 млрд в январе - ноябре 2016 года.

Отрицательная динамика фиксируется и в сфере инвестиций: в прошлом году взаимные капиталовложения снизились почти в два раза. "Такое положение дел в сфере экономического сотрудничества вызывает озабоченность и в Будапеште, и в Москве; такой ход дел (стороны) не устраивает, конечно, и будут рассмотрены и, может быть, намечены какие-то меры по оптимизации торгово-экономического взаимодействия и сотрудничества в плане инвестиций", - отметил Ушаков.

Что касается отдельных сфер, то представитель Кремля заявил, что Венгрия может в будущем подключиться к проектам "Газпрома" "Северный поток" и "Турецкий поток". "Хочу отметить, что неплохие перспективы для наращивания сотрудничества (РФ и Венгрии) имеет нефтегазовая область; поставки из России обеспечивают свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа", - сказал Ушаков. "Не исключено, что в будущем венгерские партнеры смогут подключиться к прорабатываемым "Газпромом" новым маршрутам поставки энергоносителей через "Северный поток" и "Турецкий поток", - отметил помощник президента РФ.

Говоря о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, Ушаков отметил, что Венгрия заверила РФ в возможности урегулирования проблем со строительством Россией новых блоков на АЭС "Пакш". "Стороны будут продолжать наращивать совместную работу в сфере энергетики и в этом контексте с нашей стороны большое значение придается реализуемому Росатомом проекту строительства двух новых энергоблоков на АЭС "Пакш". Стоимость проекта - €12 млрд", - заявил он.

В числе других экономических вопросов, которые могут быть затронуты на предстоящих переговорах, представитель Кремля назвал поставки российско-венгерским предприятием железнодорожных вагонов в Египет, вопросы производства пассажирских автобусов, железнодорожных вагонов, модернизации подвижного состава метрополитена Будапешта и сотрудничество в области фармацевтики. Также лидеры затронут и вопрос урегулирования долга обанкротившейся венгерской авиакомпании Malev в размере €126,5 млн перед Внешэкономбанком.

Напряженная международная проблематика

Значительная часть вопросов, которые в четверг обсудят Путин и Орбан, будет связана с международной проблематикой. "Конечно, (на встрече Путина и Орбана будут обсуждаться) Ближний Восток, Сирия, Украина в связи с последними событиями в районе Авдеевки", - сказал журналистам Ушаков.

По его словам, в Кремле обеспокоены тем, что происходит на линии соприкосновения сил на юго-востоке Украины. Отвечая на вопрос, когда ситуация на юго-востоке может деградировать до полноценного возобновления войны, Ушаков заметил: "Она уже сейчас деградировала по вине Киева". По словам представителя Кремля, Киев начал артобстрел ополченцев, на который те были вынуждены отвечать. "Вся ситуация вокруг выполнения минских договоренностей - она осложнилась, собственно, этого Киев и хочет", - констатировал Ушаков. По его мнению, власти Украины могут попытаться использовать напряженность на юго-востоке страны как повод для полного отказа от выполнения минских договоренностей. Представитель Кремля добавил, что сейчас Киев пытается возложить на Москву и Донбасс вину в том, что минские договоренности становятся невыполнимыми. "Для нас эта игра Киева читается достаточно легко, - отметил Ушаков. - Только остается надеяться, что и на Западе начнут наконец понимать эту игру".

В Кремле полагают, что провокациями на юго-востоке Украины Киев проверяет администрацию нового президента США Дональда Трампа на лояльность. "Как нам представляется, с помощью этой последней грубейшей провокации в районе Авдеевки Киев как раз хочет проверить степень готовности уже новой администрации (США), готова ли она по привычке поддержать любую выходку украинских силовиков или нет, - заявил Ушаков. - Это как бы проба определенная". По его словам, еще одной целью провокаций может быть попытка переключить внимание украинской общественности с внутренних проблем.

Говоря о международной повестке дня встречи лидеров России и Венгрии, Ушаков добавил, что они обсудят также основные вопросы, связанные с сотрудничеством России и ЕС. "В частности, (будут обсуждаться) вопросы, касающиеся восстановления отношений между Евросоюзом и Россией, - пояснил он. - Венгры в этом контексте играют достаточно положительную роль".