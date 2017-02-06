Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Политологи объясняют отставку Басаргина объективными критериями

Политика
6 февраля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС
В том числе эксперты объясняют отставку Виктора Басаргина наличием неразрешенных межэлитных конфликтов в регионе
Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктор Басаргин

Виктор Басаргин

© Александр Новиков/ТАСС

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Политологи объясняют отставку губернатора Пермского края Виктора Басаргина объективными критериями, в том числе наличием неразрешенных межэлитных конфликтов в регионе.

6 февраля Басаргин сообщил журналистам о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае. Он объяснил досрочный уход в отставку тем, что до выборов кандидат, назначенный президентом временно исполняющим обязанности главы региона, должен "адаптироваться к условиям работы в Пермском крае", "выйти с программой первоочередных шагов по развитию" региона.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина. Исполняющим обязанности губернатора был назначен руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников. Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Критерии для губернатора

Как пояснил ТАСС профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев, причины отставки Басаргина необходимо рассматривать с точки зрения ряда критериев деятельности губернаторов, на которые опирается администрация президента РФ.

Смотрите также
Виктор Басаргин
Сам попросился: почему не стоит удивляться отставке губернатора Басаргина

Речь, напомнил он, идет о таких критериях, как экономические показатели, которые "должны быть не просто хорошие - регион должен демонстрировать динамику по их улучшению", "рейтинги самого губернатора, определенная политическая стабильность, отсутствие конфликтов". Третьем критерием Матвейчев назвал доверие, пояснив, что под ним понимается отсутствие сведений о коррупции не только самого губернатора, но и его приближенных. "Критерии были выработаны и применены к тем губернаторам, чей срок полномочий кончается. И подбор новых кандидатур осуществлялся исходя из этих критериев", - отметил эксперт.

"Несколько факторов принимаются во внимание сейчас, когда идет рекомендация президента поменять или оставить (губернатора)", - указал, со своей стороны, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Первый - это социально-экономическая динамика. Вторая группа факторов - это рейтинг", - сказал он. "У нас губернаторов все-таки избирают. За выборами сентябрьскими (региональными 10 сентября 2017 года - прим. ТАСС) будут президентские, любые выборы сейчас важны", - пояснил собеседник агентства, обратив внимание, что, "если у кого- то из действующих губернаторов рейтинг последовательно снижается или он ниже приемлемого уровня, то это явный сигнал о том, что надо другую работу человеку искать".

Среди критериев оценки глав регионов он также выделил борьбу с коррупцией и умение выстраивать систему управления: "как губернатору удалось выстроить систему управления в регионе - он воюет с местными элитами или сумел встроить в систему управления".

Сложности с элитами

По мнению Матвейчева, с экономикой у Басаргина "было неплохо, рейтинги были средние". "Но были конфликты межэлитные, которые мешали работать, напряженные выборы (в Госдуму), все время сталкивались какие-то группировки", - указал политолог.

Смотрите также
Виктор Басаргин
Итоги деятельности Виктора Басаргина на посту губернатора Пермского края

На проблему во взаимодействии элиты региона с пермским губернатором указал и главный редактор журнала "Эксперт" Валерий Фадеев.

"Опыт и исследования показывают, что чем плотнее элита консолидирована вокруг целей и развития, тем больше шансов, что регион будет энергично развиваться, если разобщена и каждый за себя, то развития никогда не получается", - сказал он. "Насколько я понимаю, в Перми как раз такое взаимодействие было не самым эффективным", - заявил Фадеев.

"Рейтинг (Басаргина) был не самый высокий, рейтинг не рос в последнее время, элиты были им не удовлетворены, там был крупный конфликт во время выборов в Госдуму", - отметил Федоров.

Проявить на другом посту

В то же время глава ВЦИОМ уверен, что Басаргин будет востребован на другой должности. "Человек заслуженный, на хорошем счету, но, видимо, пришло время проявить себя на другом посту", - полагает Федоров.

По словам Матвейчева, о Басаргине "ничего особенно плохого сказать нельзя". "Он человек опытный, и министром работал, я думаю, что ему найдут сейчас соответствующую должность, он продолжит работать", - считает эксперт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
10
Жириновский переизбран председателем ЛДПР
15
Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо
Разминированная улица в районе Аль Миасар в восточной части города
6
Путин поздравил Асада с окончанием операции по освобождению Алеппо
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе для пресечения торговли с ЛНР и ДНР
2
Ложь или спасение: почему ученые РАН назвали гомеопатию лженаукой
3
Введение погранзоны не ограничивает свободу пересечения границы с Белоруссией
4
В России вынесен первый приговор по статье о недоносительстве из "пакета Яровой"
5
СМИ: почти две трети истребителей ВМС США не могут летать
6
Кремль ждет извинений от Fox, корреспондент которой назвал Путина убийцей
7
Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Темы дня
Реклама