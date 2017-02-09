МИД РФ: США и Мексике лучше решать вопрос о стене на границе с помощью "наведения мостов"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Вопрос о намерении Вашингтона возвести стену на границе США и Мексики подчеркивает сложность и многоплановость явления миграции в современном мире. Такое мнение высказал в интервью ТАСС директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Он подчеркнул, что этот вопрос - "из сферы компетенции двух стран". "То, что происходит вокруг упомянутого решения, лишь подчеркивает сложность и многоплановость явления миграции в современном мире, масштабные проявления которой мы наблюдаем и в Европе, и на американском континенте, - отметил дипломат. - Налицо целый клубок проблем, отражающих, как правило, законное, хотя и зачастую несовпадающее видение вовлеченными странами, как защищать свои национальные интересы. Наверное, искать пути, как "распутывать" этот клубок лучше на основе взаимопонимания и наведения мостов".

Полный текст интервью размещен на сайте ТАСС.