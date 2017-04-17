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Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США

Политика
17 апреля, 13:12 дата обновления: 17 апреля, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что Москва к этому готова
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что президент США Дональд Трамп высказывался за налаживание отношений с Россией, и подтвердил, что Москва к этому готова. Об этом министр заявил, комментируя слова помощника американского лидера по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что настала пора для "жестких дискуссий" с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии.

"Будем ориентироваться на то, что в очередной раз подтвердил президент (США) Дональд Трамп, а не на слова его помощника. Президент подтвердил, что он хочет наладить отношения с РФ, и мы к этому тоже готовы", - подчеркнул министр.

По его словам, "уже не очень хочется комментировать все те голословные обвинения, которые выдвигаются в наш адрес". "Сначала это была Украина, потом это стала Сирия, сейчас я уже читал, то ли кто-то из американских деятелей, то ли официальное лицо в Лондоне, стали говорить, что "да, с Россией можно сотрудничать, но пускай она ведет себя хорошо на Украине и в Сирии, а теперь еще и на Корейском полуострове" (уже и здесь мы должны кому-то что-то делать)", - сказал Лавров.

"Хотя хаос, который в мире существует, создан не нами, - напомнил он. - ИГИЛ (прежнее название террористической организации "Исламское государство"), до него "Аль-Каида", а затем "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) появились в результате авантюр, в которые вовлекались наши западные партнеры, прежде всего предыдущие администрации Соединенных Штатов. А последствия, оказывается, должны мы оплачивать". "Это не партнерский подход, и мы его не приемлем", - отметил глава МИД России.

В воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в интервью телекомпании ABC заявил, что настала пора для "жестких дискуссий" с Россией по поводу предпринимаемых ею действий в Сирии, в том числе поддержки правительства президента САР Башара Асада. Он раскритиковал РФ за поддержку сирийского правительства, которое он назвал "кровавым" и "ужасным" режимом. При этом Макмастер выразил согласие с тем, что отношения между Вашингтоном и Москвой в данный момент находятся "на самой низшей точке", заявив, что более некуда двигаться, кроме как по пути их улучшения.

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