В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. В Кремле не видят предмета для проверок в связи с прозвучавшим накануне на заседании Российского организационного комитета "Победа" заявлением председателя Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Андрея Чепурного о том, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич якобы называет в качестве преемника главы государства спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Здесь нет никакого предмета для проверки. Тем более, что президент достаточно ясно отреагировал на тот сюжет. Вряд ли может быть поле для дискуссии и кривотолков. Все предельно ясно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне Андрей Чепурной также пожаловался президенту на ветерана-афганца Клинцевича, который, по утверждению Чепурного, "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов". Путин признался, что первый раз слышит о конфликте в этой среде и прямо на заседании поручил первому замглавы администрации Кремля Сергею Кириенко изучить этот вопрос.

Песков подтвердил, что Путин дал такое поручение Кириенко, но по нему "пока никакого движения нет, было бы неправильно ожидать, что на утро следующего дня будет какое- то движение". "А по сути вопроса Кириенко разберется в том, что это за конфликт с учётом того, что он был вынесен на повестку дня столь авторитетного собрания", - добавил представитель Кремля.