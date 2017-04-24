Могерини и Лавров обсудили соблюдение прав человека в России

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Москва должна защищать права представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, которые якобы подвергаются преследованию. Эта позиция ЕС уже доведена до сведения российского правительства, сообщила она на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Вопрос о правах человека обсуждался в ходе нашего сегодняшнего диалога, - сказала она. - Перед встречей с господином Лавровым сегодня с утра я встречалась с правозащитниками и представителями гражданского сообщества, с которыми обсуждала в том числе и этот вопрос", - добавила она.

"Мы (с главой МИД РФ - прим. ТАСС) обсуждали это (права человека - прим. ТАСС) достаточно откровенно, мы слушали и слышали друг друга, - отметила Могерини. - Мы передали российскому правительству, что защищать своих граждан - это часть их обязательств. Мы считаем, что власти несут прямую ответственность за защиту прав своих граждан".

Неподтвержденная информация

Лавров, отвечая на вопрос западной прессы, в свою очередь отметил, что тематика ЛГБТ-сообществ в Чечне в ходе сегодняшних переговоров отдельно не обсуждалась.

"Про обвинения в исчезновении или применении пыток в отношении к лицам, принадлежащим к категории ЛГБТ в Чечне, сегодня разговора не было, - подчеркнул министр. - Но мы видели заявление несколько дней назад, сделанное ЕС, в котором осуждалось то, что лица, относящиеся к ЛГБТ, пропадают и подвергаются пыткам, и даже кто-то из них якобы был убит. Но в том же заявлении, где такое осуждение содержалось, была фраза: "если эти сведения подтвердятся".

Поэтому, продолжил глава МИД РФ, в Москве предпочли бы, чтобы ЕС, "если уж он хочет установить истину, сначала дождался бы, подтвердятся сведения или не подтвердятся, прежде чем выступать с такими жесткими осуждениями".

Права человека

"Могерини уже отметила, что ЕС хотел бы возобновить диалог по правам человека, но не мы перекрыли практически все остальные каналы секторальных диалогов, - напомнил российский министр. - Поэтому мы к этому готовы, но надо действовать комплексно, а не выбирать то, что хочется одному партнеру, а все остальное оставлять на потом". "Так что как только мы возобновим полноценную работу секторальных диалогов, возобновится и наш диалог по правам человека", - заверил он. "Вот что мы обсуждали из правозащитной тематики", - обратил внимание Лавров.

Глава МИД РФ подтвердил, что власти "озабочены нарушением прав человека любых российских граждан, к какой бы категории они не относились". "И мы против какой-либо дискриминации российских граждан, - продолжил он. - У нас есть закон, который защищает детей от того или иного влияния, это сейчас очень актуально, посмотрите, что происходит в соцсетях, но этот закон никоем образом никому ничего не запрещает".

Официальная позиция

"То, что касается конкретных озабоченностей о том, что происходит с людьми из категории ЛГБТ в Чечне или в какой- либо другой части РФ, любые факты, а не подозрения будут незамедлительно расследованы, - подчеркнул Лавров. - В этом неоднократно заверяли российские власти".

"Информации, которая подтверждала бы эти обвинения, пока мы окончательно не видели, - добавил он. - Но повторяю еще раз: нас заботит любое нарушение прав человека. Главное, чтобы эти обвинения подтверждались фактами и не использовались в политических целях, как это стало модно".

Министр обратил внимание, что в европейских странах в последнее время используется "любой российский фактор в каких-то внутриполитических целях".

История вопроса

Ранее "Новая газета" опубликовала статью "Убийство чести", в которой говорилось о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Издание ссылалось на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предположила, что доносы относительно преследования в Чечне лиц нетрадиционной сексуальной ориентации могут быть ложными. Информацию о похищениях, опубликованную в СМИ, она назвала странной, "потому что так не бывает: ни одной фамилии не было, ни обстоятельств, ни дат похищений".

20 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не находят подтверждения.