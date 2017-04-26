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МИД: Россия предпримет все шаги для возвращения на родину задержанных в Ливии моряков

Политика
26 апреля, 18:10 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По данным внешнеполитического ведомства, экипаж сухогруза "Мерле" обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва предпримет все необходимые шаги для возвращения на Родину задержанных в Ливии российских моряков. Об этом заявили в МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, накануне благодаря предпринятым российской стороной усилиям были освобождены и доставлены на родину пять российских граждан - членов экипажа сухогруза "Мерле", задержанного в Ливии в марте.

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"В настоящее время на территории Ливии остаются капитан судна "Мерле" А. В. Балушкин и старший помощник Н. В. Тимофеев, а также двое граждан России из состава экипажа танкера "Теметерон", задержанного у берегов Ливии в июне 2016 года - капитан В. В. Текучев и старший помощник капитана С. В. Самойлов", - отметили в дипведомстве. "В Москве твердо рассчитывают, что упомянутые моряки в скором времени также смогут вернуться домой. С российской стороны для этого будут предприниматься все необходимые шаги", - подчеркнули в министерстве.

Береговая охрана Ливии 5 марта задержала в прибрежных водах и отконвоировала в порт Триполи сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян. По данным МИД России, экипаж обвиняется в незаконной попытке вывоза металлолома.

Танкер "Теметерон" был задержан в ночь с 28 на 29 июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Среди задержанных - граждане России, Украины и Греции.

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