Суд признал законным отказ согласовать "Открытой России" маршрут для акции 29 апреля

Хорнер: "Ред Булл" сохраняет Квята в своей системе, потому что верит в его возможностиСпорт 28 апреля, 12:01
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизацииНовости Урала 28 апреля, 11:57
Демченко: ФССР продолжит в олимпийском сезоне сотрудничество с тренером ПлайкнеромСпорт 28 апреля, 11:49
В конце 2017 года в продаже появятся биоразлагаемые беговые кроссовкиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:35
ВДВ РФ в течение двух лет получат новый самоходный противотанковый комплекс "Корнет-Д1"Армия и ОПК 28 апреля, 11:34
Пластиковые отходы могут быть уничтожены гусеницамиСоциальная ответственность 28 апреля, 11:29
Проблемы с мотором возникли на машине Сироткина в первой практике Гран-при РоссииСпорт 28 апреля, 11:27
Новосибирский госуниверситет посетила официальная делегация Генконсульства КНРНовости партнеров 28 апреля, 11:24
НКО в Приморье смогут бесплатно рассказать о себе в краевых СМИОбщество 28 апреля, 11:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу отклонил иск движения "Открытая Россия", которое оспаривало предложенный властями столицы маршрут для акции 29 апреля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В удовлетворении административного иска отказать", - огласила решение судья.
Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинка, в конце которого передать в администрацию президента петиции.
Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. Отказ по заявленному маршруту в мэрии Москвы объяснили ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов.
Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. Так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается.
Московская прокуратура предостерегла от проведения несанкционированной акции "Открытой России". Организаторам мероприятия - Марии Бароновой и Якову Ермакову - объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.