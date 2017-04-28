Суд признал законным отказ согласовать "Открытой России" маршрут для акции 29 апреля

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в пятницу отклонил иск движения "Открытая Россия", которое оспаривало предложенный властями столицы маршрут для акции 29 апреля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении административного иска отказать", - огласила решение судья.

Ранее представители "Открытой России" сообщили, что собираются провести 29 апреля 10-тысячное шествие по Славянской площади, Старой площади и улице Ильинка, в конце которого передать в администрацию президента петиции.

Власти Москвы разрешили акцию, изменив маршрут шествия с запрошенной в заявке Славянской площади на проспект Академика Сахарова. Отказ по заявленному маршруту в мэрии Москвы объяснили ремонтными работами, отметив, что проведение публичного мероприятия в этом месте создаст неудобства и для пешеходов, и для автомобилистов.

Однако организаторы акции отказались от предложенного варианта. Так как организаторы не согласовали изменение места и времени мероприятия, его проведение запрещается.

Московская прокуратура предостерегла от проведения несанкционированной акции "Открытой России". Организаторам мероприятия - Марии Бароновой и Якову Ермакову - объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.