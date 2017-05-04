Путин обсудил проблему расселения аварийного жилья и оценил реализацию "майских указов"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития РФ обсудил с его участниками проблему расселения из аварийного жилья, реализацию майских указов и совершенствование оказания социальных и государственных услуг.

При этом глава государства призвал активнее учитывать мнение граждан и общественности по этим вопросам. Отдельно он отметил позитивное влияние общественного контроля со стороны Общероссийского народного фронта и других общественных организаций на реализацию "майских указов" в регионах и оценку качества услуг в социальной сфере.

"Майские указы"

Путин указал, что хотя реализация "майских указов" придала новую динамику позитивным изменениям в наиболее чувствительных для граждан сферах, таких как здравоохранение, образование, культура, ЖКХ, но "проблем и нерешенных вопросов больше, чем то, что удалось сделать". Тем не менее, по его мнению, реализация "майских указов" позволила укрепить партнерство всех уровней власти и гражданского общества.

Путин обратил внимание на то, что эффективность данной работы серьезно возросла благодаря общественному контролю со стороны Общероссийского народного фронта. Он в связи с этим призвал и дальше расширять диалог с профессиональными, волонтерскими, гражданскими объединениями и НКО, "создавать новые возможности для реализации инициатив наших людей".

"Достигнутые успехи должны стать основой для движения вперед - только так можно ответить на запросы людей, они сегодня уже ориентируются на самые высокие мировые стандарты, а это значит, что нам предстоит решать все более сложные задачи", - сказал президент.

Расселение аварийного жилья

Путин вновь вынес на публичное обсуждение тему расселения из аварийного жилого фонда. В конце апреля на совещании с членами правительства он прокомментировал законопроект о сносе аварийных пятиэтажек в Москве, поручив кабмину вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такой редакции законопроекта, которая бы обеспечивала права граждан. Президент указал, что "все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой, и права граждан должны быть полностью соблюдены". При этом он заявил, что не подпишет итоговый закон, если его нормы будут нарушать права граждан.

В четверг эту тему обсудили уже в масштабах Федерации. Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда. "Поручаю правительству РФ совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года, а на переходный период предлагаю продлить работу фонда жилищно-коммунального хозяйства, который в целом доказал свою эффективность", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что, несмотря ни на какие сложности, большинство регионов справляется с поставленной задачей по расселению аварийного жилья, и предложил подумать над их поощрением. А от руководителей отстающих в этом направлении регионов президент потребовал "взять на себя персональную ответственность за ситуацию", "не посылать объясняться подчиненных, а самим прийти к людям и четко сказать, когда они смогут переехать в новое жилье".

Российский лидер предостерег тех глав регионов, которые в погоне за соблюдением сроков пытаются "навязывать дома, где течет крыша, где осыпается, то есть действуют по принципу "возьми боже, что нам негоже". "Важны не только сроки, но и качество жилья, - подчеркнул он. - Также прошу детально разобраться с теми случаями, когда люди по формальным, зачастую надуманным причинам не были включены в программу переселения".

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень объяснил необходимость разработки постоянно действующего механизма переселения граждан из аварийного жилья тем, что его объем в России будет увеличиваться, так как "почти половина жилищного фонда страны построена до 1970 года в период массовой застройки". Глава Минстроя добавил, что ветшание жилья сдерживается благодаря программам капремонта, прирост аварийного фонда уменьшается, однако такой жилой фонд все равно придется постепенно заменять.

В свою очередь лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов предложил продлить региональные адресные программы переселения граждан из аварийного жилья, финансируемые в том числе из федерального бюджета. Глава фракции справороссов добавил, что в стране "остается непригодный для проживания жилищный фонд, который органы местного самоуправления из-за отсутствия финансирования не признают аварийным". Он убежден, что подходы к решению проблем, связанных с расселением граждан из аварийного жилищного фонда, "должны быть доработаны с учетом мнения граждан".

Учет мнения граждан вместо "междусобойчиков"

Еще одной темой заседания стала независимая оценка качества услуг в социальной сфере. Путин отметил необходимость исключения конфликта интересов в системе оценки качества социальных услуг, призвав ориентироваться на мнение людей. "Необходимо создать четкий механизм поощрения социальных учреждений, которые откликаются на запросы граждан, и предусмотреть жесткие меры в отношении тех, кто не готов, не хочет слушать людей, не хочет работать над повышением своей эффективности. Принципиально важно обеспечить подлинную независимость оценки (эффективности социальных услуг)", - заявил он.

По словам Путина, есть случаи, когда организации по предоставлению социальных услуг оценивают сами себя. "Сейчас еще встречаются, к сожалению, такие случаи, когда бюджетные организации устраивают так называемые междусобойчики, спрашивают и оценивают сами себя. А потом получается, что у поликлиники, например, формально высокая оценка, а на деле там к специалистам не попасть, да и вообще уровень обслуживания достаточно низкий", - сказал президент.

"Нужно исключить конфликт интересов в ходе независимой оценки", - подчеркнул Путин. Он отметил, что для этого надо расширить участие в ее проведении ОНФ, социально ориентированных НКО, общественных палат в регионах. На заседании он попросил гражданских активистов "регулярно информировать о том, как идет эта работа, повышается ли объективность, удовлетворены ли люди результатами этих оценок и последующим принятием решений".

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин доложил президенту, что все учреждения социальной сферы подвергнутся независимой оценке до конца года. "За два года объем охвата учреждений независимой оценкой составил порядка 50%, чуть ниже. Мы ставим задачу, чтобы в 2017 году все учреждения социальной сферы подверглись независимой оценке оказания услуг", - сказал он.

Доступные МФЦ

Обсуждая развитие системы многофункциональных центров (МФЦ), Путин указал, что в целом она показала свою эффективность, но останавливаться на достигнутом нельзя. "В некоторых центрах пока сохраняются очереди, как ни странно, далеко не везде предоставляется полный спектр услуг, а их качество даже там, в МФЦ, не всегда отвечает требованиям, которые люди к ним предъявляют", - посетовал президент.

Глава государства добавил, что именно мнение и пожелания посетителей центров "должны стать основной для дальнейшего совершенствования работы многофункциональных центров". По его словам, принципиальной задачей является то, чтобы граждане могли обратиться в любой МФЦ вне зависимости от места проживания и регистрации, "это важный шаг к созданию целостной интегрированной системы предоставления государственных и муниципальных услуг".

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев, выступая на заседании, высказал мнение, что граждане и представители бизнеса должны получить возможность оценивать не только федеральные услуги, которые предоставляют МФЦ, но и региональные и муниципальные. В настоящее время, по его словам, система оценки работает лишь в отношении федеральных услуг. Кроме того, по мнению Голубева, такая оценка должна стать более персонифицированной, "как минимум должна появиться возможность анализа причин низких оценок".