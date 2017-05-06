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Центр по примирению сообщил о постановочных съемках последствий обстрелов в Сирии

Политика
6 мая, 18:34 дата обновления: 6 мая, 18:46 UTC+3

Среди "консультантов" у "видеобригад" были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera

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© Syrian Civil Defense White Helmets via AP, архив

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 6 мая. /ТАСС/. Постановочные съемки последствий обстрелов и авиаударов проходили в Сирии на прошедшей неделе с участием операторов, снимающих сюжеты для телеканала Al Jazeera, сообщает российский Центр по примирению.

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"По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н. п. Серакаб и Джиср-эа-Шугур специальными "видеобригадами" в течение прошедшей недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов и воздушных ударов, в том числе с использованием "отравляющих веществ". При этом среди "консультантов" у "видеобригад" местными жителями были опознаны телеоператоры, занимающиеся съемками видеоновостей в регионе для телеканала Al Jazeera, - говорится в сообщении. 

Как подчеркивается в сообщении, российские специалисты поддерживают "необходимые контакты для исключения любых провокаций террористов", направленных на срыв выполнения меморандума.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил, что стрингеры телеканала сделали постановочные кадры якобы очередного применения химоружия сирийской армией, которые будут распространены до воскресенья, 7 мая. В постановках были задействованы около 70 жителей провинции Идлиб с детьми, привезенными из лагеря беженцев. За участие в съемках им выплатили по тысяче сирийских фунтов и выдали продуктовые наборы.

Спокойная обстановка

Также, по данным Центра, обстановка в Сирии после введения в действие меморандума о создании зон деэскалации всеми противостоящими сторонами оценивается как спокойная.

"После введения в действие меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике обстановка "на земле" всеми противостоящими сторонами оценивается как спокойная. Вместе с тем от местных жителей в российский Центр примирения продолжает поступать информация о готовящихся террористическими группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства" - прим. ТАСС) попытках срыва действия меморандума", - говорится в сообщении.

Меморандум о деэскалации

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра.

Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период. В Минобороны РФ ранее подчеркнули, что подписание соглашения в Астане не означает прекращения борьбы с террористическими группировками "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

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