Пятилетка Путина: как развивались события и что ждут люди за год до инаугурации-2018

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Перевернута очередная годовая страница третьего президентского срока Владимира Путина, ровно пять лет назад вновь вступившего в должность главы государства после четырехлетней работы премьер-министром РФ. И ровно 17 лет прошло с момента его первой инаугурации на высший пост в стране.

С сегодняшнего дня до новой церемонии приведения президента к присяге останется меньше года, что делает приближение предвыборной кампании еще более осязаемым.

Согласно закону о выборах, инаугурация проводится по истечении шести лет (до 2012 г. - четырех лет) с начала прежнего президентского срока. Дата 7 мая держится в этом качестве с 2000 года. Лишь в случае досрочных или повторных выборов президент будет вступать в должность на 30-й день со дня официальной публикации результатов голосования, однако в настоящее время каких-то предпосылок для такого развития событий нет. Ясный ответ на появившиеся было слухи о возможном переносе предстоящей избирательной кампании на более ранний срок еще в конце прошлого года дал сам Путин, отметив, что это "возможно, но нецелесообразно".

​Стартовые установки

Прошедшая пятилетка нынешнего президентского срока Путина была непростой, особенно после событий 2014 года, когда по России был нанесены удары в виде западных санкций и резкого снижения цен на углеводороды, сопровождавшиеся проявлением внутренних, структурных проблем российской экономики. Давление на страну на международной арене, и прежде носившее далеко не вегетарианский характер, в эти годы заметно усилилось.

Однако еще в своей инаугурационной речи - 2012 президент подчеркивал, что "ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперед". "Мы готовы к грядущим испытаниям и грядущим свершениям", - сказал тогда Путин, не раз в последующие годы продемонстрировав эту готовность в деле. Ведь, по его словам, "у России великая история и не менее великое будущее". А значит - приходится соответствовать.

Перед лицом кризиса страна устояла. С конца прошлого года после двухлетнего спада наметился, наконец, пусть скромный, но все же рост ВВП. По итогам текущего года, согласно базовому сценарию, российская экономика должна вырасти на 2%. Уже на ближайшее будущее Путин ставит более амбициозную задачу - обеспечить темпы роста выше среднемировых (то есть, больше 3 - 3,5%).

Над соответствующими программами развития активно работают как разные группы экспертов, так и специалисты правительства, решение же о возможных реформах будет принимать президент.

Майские тезисы

7 мая 2012 года - не только день инаугурации, но и день подписания Путиным 11 указов, определивших основные цели в сфере развития экономики и социальной политики, медицины, здравоохранения, образования, вооруженных сил и системы госуправления. "Майские указы", таким образом, охватывают интересы всех россиян - от студента и учителя до военного или бизнесмена, а ход их выполнения стал одним из основных индикаторов работоспособности системы власти - как на федеральном, так и на региональном уровне. Оценки ставит сам Путин - так, именно за недоработки в этой сфере, как считается, год спустя после выхода указов был отправлен в отставку вице-премьер РФ Владислав Сурков. Своих постов в разное время лишись ряд других высокопоставленных чиновников и губернаторов.

По последним данным, правительство РФ реализовало более 90% поручений в рамках "майских указов", которые нужно было выполнить к настоящему времени. В работе остаются также более полусотни задач, по которым срок исполнения относится к 2017 - 2020 гг или не определен вовсе. Что касается регионов РФ, то, как заметил Путин, там, где власти ответственно подошли к делу, тоже удалось получить заметные результаты в выполнении "майских указов", несмотря на все сложности.

Хотя в целом срок исполнения "майских указов" выходит за пределы 2012 - 2018 гг, их, как правило, воспринимают, прежде всего, как программу текущего президентского срока Путина. Очевидно, основные итоги этой программы будут подведены через год. При этом сам президент неоднократно подчеркивал, что выполнение поставленных задач может быть скорректировано по времени, но "чуть раньше-чуть позже", все равно все цели должны быть достигнуты. На этой неделе глава государства даже предупредил чиновников и губернаторов: не стоит пытаться соблюсти сроки выполнения "майских указов" в ущерб результату.

"Качественно должно быть все сделано, без обмана для людей", - подчеркнул президент.

Нынешняя каденция Путина запомнится и другими событиями внутреннего характера - это и реформа РАН, и создание Росгвардии, и воссоединение с Крымом (для России это исключительно внутренний вопрос). Праздник спорта в олимпийском Сочи - это, конечно, не только внутреннее, но и яркое международное событие. Жаль, в целом в эти годы на мировой арене по отношению к России и спорт не всегда оставался вне политики, и политика не всегда соответствовала fair play.

Среди партнеров

В целом за прошедшие с момента возвращения Путина в Кремль пять лет внешнеполитический ландшафт претерпел немало изменений.

Так, в 2014 году непримиримые националисты при поддержке Запада "угнали" Украину, страну, близкую сердцу большинству россиян. И ладно бы речь шла только о политических раздорах, но по вине нынешних киевских властей в Донбассе началась война и, несмотря на минские соглашения, продолжают гибнуть люди.

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Бурно развивается ситуация вокруг Сирии. В 2013 году инициатива Путина по химическому разоружению Дамаска позволила предотвратить уже анонсированную американскую атаку на САР. В 2015 году Россия значительно повысила свое значение в сирийском урегулировании, начав по приглашению официальных властей военную операцию против террористов в этой стране. Благодаря российской поддержке сирийская армия освободила Алеппо, дважды была вырвана из рук современных варваров древняя Пальмира, были достигнуты другие ощутимые результаты.

Наконец, Россия вместе с Турцией и Ираном в конце прошлого года выступили гарантами очередной попытки перемирия в Сирии (не распространяющегося на террористов), а в эти дни по инициативе Москвы идет процесс создания зон безопасности (деэскалации) в арабской республике.

Еще одно знаменательное событие текущего президентского срока Путина - формирование в 2014 году Евразийского экономического союза с участием России, Белоруссии и Казахстана, к которым затем присоединились также Армения и Киргизия.

Заметно в прошедшие пять лет менялся и кадровый состав партеров российского лидера на мировой арене. Так, в конце 2012 года сменился премьер в Японии, с 2013 года - новый лидер у Китая, в том же году сменился президент Ирана, в 2014 году пришел к власти нынешний премьер Индии, в 2015 году - глава правительства Канады. В 2016 году в Бразилии поменялся президент, а в Великобритании - премьер-министр. В Италии с начала нынешнего президентского срока Путина уже сменилось четыре премьер-министра.

Наконец, в январе 2017 года новым президентом США стал Дональд Трамп, с чьим приходом к власти связывались надежды на нормализацию российско-американских отношений (чем все обернется на деле - покажет время). Совсем скоро и во Франции будет новый президент - вместо Франсуа Олланда, который возглавил государство, как и Путин, в мае 2012 года. В сентябре текущего года - выборы в Германии, итог которых вовсе не предопределен.

Как бы то ни было, со всеми партнерами на мировой арене российский президент старается выстраивать деловые, конструктивные отношения. Уважение к коллегам - один из принципов, которого придерживается Путин, вне зависимости от состояния отношений с той или иной страной.

Что думают люди за год до выборов

За Путина на всех выборах с его участием (2000, 2004, 2012 гг) голосовала большая часть из пришедших к урнам избирателей. С некоторых пор у социологов появился даже термин "путинское большинство", описывающий беспрецедентный уровень одобрения российского лидера населением страны. Согласно последнему исследованию Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), уровень электоральной поддержки президента России на сегодняшний день составляет 61-66%. С учетом того, что многие из неопределившихся на момент опроса тоже готовы будут проголосовать за Путина, реальную поддержку действующего главы государства эксперты оценивают на уровне около 70-75%.

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Это выше того результата, с которым Путин вернулся на высший государственный пост пять лет назад (63,6%) и вполне соответствует рекордным 71,31%, полученным им во время переизбрания на второй президентский срок в 2004 году. Примечательно, что высокие показатели поддержки действующего президента (около 65%) демонстрирует и молодежь - те, кто впервые будет голосовать в 2018 году, а значит, кто родился или, во всяком случае, вырос уже в эпоху Путина.

Рейтинги традиционных соперников Путина на выборах - Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова - в разы меньше. У многих других политиков, в том числе уже заявивших о намерении баллотироваться в 2018 году, действительный уровень поддержки избирателей колеблется в пределах статистической погрешности от нуля. Когда реальных электоральных альтернатив президенту нет, выборы де факто приобретают характер референдума - о поддержке лидера и его модели развития страны.

Вот только ответ на вопрос, будет ли он баллотироваться в 2018 году на второй подряд и четвертый в совокупности срок, глава государства пока не дал.

Тут нет ничего необычного. На мартовские выборы-2012 Путин был выдвинут менее чем за полгода - в сентябре 2011, о намерении идти на второй срок в 2004 году президент и вовсе объявлял уже лишь после старта избирательной кампании, в декабре. Загадывать, в какой момент Путин поставит ясность в вопросе-2018, бесполезно, он выберет этот момент, исходя из целесообразности. Известен, однако, принцип, которым руководствуется президент и о котором он говорил еще в 2003 году: не надо преждевременно "раскачивать политическую кампанию, которая мешает реальной работе" и заставляет чиновников "суетиться по поводу своих мест в Кремле либо в Белом доме".

"Нужно работать, нужно добиваться того, чтобы были реализованы планы и задачи, которые мы перед собой ставили, нужно добиваться повышения жизненного уровня людей, развития экономики, социальной сферы, повышения обороноспособности страны, - говорил Путин уже в сентябре 2016 года. - В зависимости от решения этих задач будем потом смотреть, как организовывать кампанию президентских выборов в 2018 году, и кто должен принять в ней участие".

Президентские выборы должны пройти в марте 2018 года (вероятно, это будет 18 марта), соответственно, официальная предвыборная кампания стартует в декабре 2017 года. А значит определенная ясность о том, кто будет возглавлять Россию в период 2018-2024 гг, появится уже в считанные месяцы. Это важно, ведь, как говорил Путин на своей первой инаугурации в 2000 году, "в России глава государства всегда был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране".