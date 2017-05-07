Лавров: встреча Путина и Трампа нужна не для сенсации, а для конкретных результатов

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МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Готовящаяся встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужна двум странам не для внешнего эффекта и сенсации, а для достижения конкретных результатов. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Мир".
"Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект и сказать: "Ну, вот сенсация, так долго говорили, и вот, наконец, она состоялась", - сказал министр, отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от возможного российско-американского саммита. "И мы, и наши американские коллеги убеждены, что когда лидеры встречаются, это важно не только для того, чтобы пожать друг другу руки и послушать, кто что думает об отношениях друг с другом и о международных проблемах", - подчеркнул он.
"Россия и США настолько сильно влияют на международную стабильность и безопасность, что от такой встречи, конечно, будут ждать конкретных результатов. И чтобы это было так, ее нужно хорошо подготовить, и мы сейчас этим занимаемся", - подтвердил Лавров.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин и Трамп в ходе телефонного разговора 2 мая обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в контексте сирийского кризиса, обострившуюся ситуацию вокруг КНДР, а также высказались за организацию личной встречи в привязке к саммиту G20 в Гамбурге
Глава МИД отметил, что Москва ориентируется на слова Трампа о настрое на продолжение усилий по продвижению отношений РФ и США, а не на заявления тех или иных представителей американской администрации.
Журналист телеканала попросил главу МИД РФ прокомментировать высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который заявил, что на переговорах в российской столице "ничего не решили". Кроме того, в конце апреля пресс-служба Белого дома распространила документ под названием "100 дней безопасности президента Трампа". Один из его пунктов гласит, что достижением Трампа стала "изоляция России в ООН".
"Очень трудно отвечать на вопрос, почему заявления диаметрально противоположного содержания звучат из уст различных представителей администрации", - ответил Лавров, предположив, что "они еще пока не "притерлись" друг к другу.
По словам главы российского МИД, "нужно ориентироваться на главное действующее лицо, в данном случае это президент США Дональд Трамп, который дал очень высокую оценку и визиту госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву, и недавнему телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным". "Он (Трамп) выразил настрой на то, чтобы продолжать развивать наши усилия по продвижению отношений в общих интересах. Мы на это и ориентируемся", - заключил глава внешнеполитического ведомства РФ.