Лавров отправится в США для встречи с Тиллерсоном

ВАШИНГТОН, 9 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется с рабочим визитом в Соединенные Штаты. В Вашингтоне 10 мая состоятся переговоры главы российского МИД с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"На 10 мая запланированы переговоры в Вашингтоне с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которых предполагается обменяться мнениями по ключевым международным проблемам и актуальным вопросам двусторонних отношений, - информировали в российском дипведомстве. - Затем Сергей Лавров примет участие в министерском заседании Арктического совета в Фэрбенксе (штат Аляска)".

Изначально встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США планировалась именно на полях заседания Арктического совета, однако затем было принято решение перенести ее в столицу США. При этом в Белом доме ТАСС сообщили, что пока не комментируют возможность встречи Лаврова с президентом США Дональдом Трампом.

Цель - наладить взаимодействие

Программный директор фонда клуба "Валдай", заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов обратил внимание на заметную активизацию российско-американского взаимодействия на различных уровнях: 2 мая состоялся телефонный разговор лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, а 8 мая в Нью-Йорке прошли переговоры заместителей глав внешнеполитических ведомств - Сергея Рябкова и Томаса Шеннона.

Все это, уточнил эксперт ТАСС, свидетельствует о реализации задачи "по налаживанию хотя бы ограниченного российско-американского взаимодействия и некоторому улучшению отношений или, по крайней мере, созданию предпосылок по предотвращению дальнейшего ухудшения". Тем более, что в своем программном выступлении в Госдепартаменте Тиллерсон четко заявил, что налаживание взаимодействия с Россией является одним из ключевых приоритетов, главных приоритетов внешней политики администрации Трампа, и по этому направлению идет их работа, напомнил Суслов.

Вопрос, который не дает покоя мировым СМИ практически с момента инаугурации Дональда Трампа, - встреча лидеров двух государств, по мнению аналитика, также будет предметом переговоров министров иностранных дел. По итогам последнего телефонного разговора Путина и Трампа стало ясно, что она состоится на полях саммита Группы двадцати 7-8 июля в Гамбурге. А переговоры Лаврова и Тиллерсона станут очень важным шагом в подготовке предстоящего саммита, уверен Суслов.

Координация в Сирии

Ожидается, что на фоне достигнутых договоренностей по зонам деэскалации в Сирии именно ситуация в этой стране станет центральной темой дискуссии Лаврова и Тиллерсона. В ходе телефонных переговоров Путин и Трамп договорились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий (в Сирии), придать ему устойчивость и контролируемость.

Принятие в Астане Россией, Турцией и Ираном меморандума о создании четырех зон безопасности в Сирии приветствовалось Соединенными Штатами. Важно и то, что сразу после вступления этого документа в силу Россия заявила о полномасштабном возобновлении действия российско- американского меморандума о предотвращении военных столкновений в воздушном пространстве Сирии.

Как отметил Суслов, действие сирийского меморандума о четырех зонах безопасности не распространяется на группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (обе террористические организации запрещены в РФ). "Соответственно, воздушные удары против них будут наноситься как российской авиацией, так и авиацией Соединенных Штатов. Поэтому здесь необходимо координировать свои действия", - пояснил он, предположив, что именно этому и будет посвящена в основном встреча Лаврова и Тиллерсона.

"Помимо обсуждения возможного поля интенсивного взаимодействия военных двух стран в Сирии, они также будут обсуждать перспективу сирийского урегулирования в целом, - считает эксперт. - Мне кажется, сложным вопросом на переговорах будет судьба президента Сирии Башара Асада, поскольку мы помним, что после инцидента с использованием химического оружия в Хан-Шейхуне Соединенные Штаты заняли достаточно жесткую позицию на сей счет".

Украина и КНДР

Как сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, помимо ситуации в Сирии "стороны рассмотрят необходимость прекращения насилия на востоке Украины и урегулирования конфликта посредством полной имплементации минских соглашений".

Однако, по мнению Суслова, по украинской теме вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных подвижек. "Скорее всего стороны просто согласятся с тем, что меньшим из всех зол является сохранение нынешнего статуса-кво на Украине в конфликте на Донбассе", - указал эксперт.

"Конечно же, будет обсуждаться северокорейская тема, - добавил собеседник ТАСС. - Как известно, Россия и США придерживаются разных подходов к тому, каким образом решить проблему ядерной программы Северной Кореи, но поскольку обе стороны являются важными игроками в северокорейском сюжете, то эта тема будет звучать достаточно ярко".