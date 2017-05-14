Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Действующий в четырех районах Сирии режим деэскалации в дальнейшем планируется распространить на остальную территорию страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале. Текст интервью размещен на сайте российского дипведомства.

"Сейчас была в центре нашей беседы инициатива, с которой президент (США Дональд) Трамп выступил еще на ранней стадии своего президентства, а именно создание зон безопасности или зон деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если там они есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что было главной темой состоявшихся 10 мая встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.

"Мы в развитие этой инициативы (о зонах безопасности, выдвинутой ранее Трампом - прим. ТАСС) согласовали с Турцией и Ираном, с режимом президента Асада и с вооруженной оппозицией на встрече в Астане несколько дней назад меморандум, который такие зоны устанавливает в четырех для начала районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена на остальную территорию САР", - сказал он.

Глава российского дипведомства заявил, что Россия и США имеют общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, однако договориться о них легче, чем реализовать на практике.

Лавров отметил, что ситуация в Сирии была главной темой встреч в Вашингтоне 10 мая с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

"Речь идет о том, чтобы каждая из наших стран вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке, такими как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов", - отметил он.

"И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание", - указал Лавров.

При этом министр отметил, что "договориться в принципе об этих вещах легче, чем их реализовать на практике, учитывая, что на земле в Сирии слишком много игроков, прежде всего сами сирийские стороны, конечно же, ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС), те, кто с ними сотрудничает".

"Поэтому особое значение имеет все то же размежевание, о котором мы еще договаривались с администрацией Обамы, но которое она выполнить не смогла", - указал он.