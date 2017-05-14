Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: режим деэскалации планируется распространить на всю Сирию

Политика
14 мая, 22:53 UTC+3 МОСКВА 14, мая. /ТАСС

Глава российского дипведомства заявил, что у Москвы и Вашингтона есть общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, но договориться о них легче, чем реализовать

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Действующий в четырех районах Сирии режим деэскалации в дальнейшем планируется распространить на остальную территорию страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале. Текст интервью размещен на сайте российского дипведомства.

Читайте также новости по теме:
Создание зон деэскалации в Сирии
© EPA/CHRIS RATCLIFFE/POOL

Россия внесла в СБ ООН проект резолюции в поддержку создания безопасных зон в Сирии

Российская сторона зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня в Сирии

Центр по примирению сообщил о постановочных съемках последствий обстрелов в Сирии

"Сейчас была в центре нашей беседы инициатива, с которой президент (США Дональд) Трамп выступил еще на ранней стадии своего президентства, а именно создание зон безопасности или зон деэскалации, в которых не будет боевых действий, кроме как против террористов, которых оттуда необходимо изгнать, если там они есть, и в которых мирное население сможет чувствовать себя в безопасности", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, что было главной темой состоявшихся 10 мая встреч в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Трампом.

"Мы в развитие этой инициативы (о зонах безопасности, выдвинутой ранее Трампом - прим. ТАСС) согласовали с Турцией и Ираном, с режимом президента Асада и с вооруженной оппозицией на встрече в Астане несколько дней назад меморандум, который такие зоны устанавливает в четырех для начала районах Сирии, имея в виду, что потом эта практика будет распространена на остальную территорию САР", - сказал он.

Глава российского дипведомства заявил, что Россия и США имеют общее понимание принципов урегулирования конфликта в Сирии, однако договориться о них легче, чем реализовать на практике.

Лавров отметил, что ситуация в Сирии была главной темой встреч в Вашингтоне 10 мая с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом Дональдом Трампом.

"Речь идет о том, чтобы каждая из наших стран вместе с другими крупными игроками на Ближнем Востоке, такими как Турция, Иран, страны Персидского залива, воздействовали на различные сирийские стороны, побуждая их к тому, чтобы они добросовестно отнеслись к выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, требующей переговоров, разработки новой конституции, подготовки выборов", - отметил он.

"И в этом вопросе мы с американцами имеем взаимопонимание", - указал Лавров.

При этом министр отметил, что "договориться в принципе об этих вещах легче, чем их реализовать на практике, учитывая, что на земле в Сирии слишком много игроков, прежде всего сами сирийские стороны, конечно же, ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещенные в РФ террористические группировки - прим. ТАСС), те, кто с ними сотрудничает".

"Поэтому особое значение имеет все то же размежевание, о котором мы еще договаривались с администрацией Обамы, но которое она выполнить не смогла", - указал он.

Смотрите также

Президенты Казахстана, РФ и Турции обсудили итоги переговоров в Астане по Сирии

ООН возлагает большие надежды на реализацию соглашения о зонах деэскалации в Сирии

Де Мистура считает, что соглашение по Сирии стало возможным благодаря РФ и США

Минобороны РФ: обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная

Лавров: РФ будет приветствовать любой вклад США в создание зон деэскалации в Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон высказался против узкого подхода к нормализации отношений США и России
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
4
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
7
Асад назвал Лукашенко честным и храбрым политиком
Темы дня
Загрузка...
Реклама