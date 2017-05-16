Слуцкий: санкции Киева в отношении российских соцсетей лишены правового основания

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Санкции Украины в отношении российских социальных сетей, поисковиков и интернет- сервисов деструктивны и лишены правового основания. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это невероятно, бесчеловечно, совершенно неразумно и лишено правового основания", - подчеркнул он. По словам главы комитета, "делается все возможное, чтобы насильственным образом оторвать жителей Украины от информационного пространства России".