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Слуцкий: санкции Киева в отношении российских соцсетей лишены правового основания

Политика
16 мая, 13:40 UTC+3

Глава комитета Госдумы по международным делам назвал блокировку "ВКонтакте" и "Одноклассников" попыткой насильственным образом оторвать жителей Украины от информационного пространства России

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Санкции Украины в отношении российских социальных сетей, поисковиков и интернет- сервисов деструктивны и лишены правового основания. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это невероятно, бесчеловечно, совершенно неразумно и лишено правового основания", - подчеркнул он. По словам главы комитета, "делается все возможное, чтобы насильственным образом оторвать жителей Украины от информационного пространства России".

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