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Косачев: Европе следует возобновить сотрудничество с РФ в сфере борьбы с терроризмом

Политика
23 мая, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Сенатор отметил, что предложение о создании антитеррористической коалиции открыто и бессрочно

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что Европе следует возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, предложение о создании антитеррористической коалиции открыто и бессрочно. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook в связи с терактом в британском Манчестере.

"Не думаю, что сейчас нужно говорить об упущениях непосредственно британских служб безопасности, хотя и до этого дойдет. Уже очевидно, что абсолютной защиты от террора пока не придумал никто. Однако единственный способ победить терроризм - это начать его побеждать", - сообщил Косачев.

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По мнению сенатора, бороться с террором нужно "шаг за шагом, сообща и скоординированно". "Очень хотелось бы верить, что после очередной британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора. Потому что это как минимум ошибка, а как максимум - помощь нашим общим врагам", - отметил Косачев.

"Пора уже понять, что взрывает европейцев не (президент Сирии Башар) Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном. Наше предложение о сотрудничестве и о формировании антитеррористической коалиции актуально и бессрочно", - подчеркнул член Совфеда. Он также выразил соболезнованиям жертвам теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел в понедельник, 22 мая, примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва в Манчестере стали 22 человека, еще 59 пострадали.

Соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй выразил президент РФ Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, он решительно осудил это "циничное, бесчеловечное преступление" и "подтвердил готовность к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами - как на двусторонней основе, так и в рамках широких международных усилий".

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Теракт на стадионе "Манчестер-Арена"
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