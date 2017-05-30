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Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ о нарушениях на выборах 2011 года

Политика
30 мая, 18:13 дата обновления: 30 мая, 18:27 UTC+3

Ведомство исходит из того, что выборы проходили в строгом соответствии с законодательством

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Здание Министерства юстиции РФ

Здание Министерства юстиции РФ

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Минюст России выразил несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях на выборах в 2011 году, сообщается на сайте ведомства.

"Минюст России выражает несогласие с выводами ЕСПЧ о якобы имевших место нарушениях и исходит из того, что выборы в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проходили в строгом соответствии с законодательством, что подтверждено выводами национальных судебных инстанций. Произвольность или злоупотребление при рассмотрении дел заявителей отсутствовали", - говорится в сообщении.

ЕСПЧ опубликовал постановление по делу "Давыдов и другие против России", вынесенное по жалобам на предполагаемое нарушение статьи 3 Протокола 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 13 Конвенции в связи с допущенными, по мнению заявителей, нарушениями в ходе проведения в Санкт-Петербурге 4 декабря 2011 года выборов в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга и Госдумы.

Отмечается, что в настоящее время постановление Европейского суда по данному делу в законную силу не вступило. "В течение трех месяцев Минюст России совместно с компетентными государственными органами проведет правовой анализ данного постановления и организует подготовку правовой позиции Российской Федерации в целях его обжалования в Большую палату Европейского суда", - уточняется на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что своим постановлением ЕСПЧ исключил жалобы двух заявителей из списка дел, подлежащих рассмотрению, указав на отсутствие необходимости отдельного рассмотрения жалобы по статье 13 Конвенции. "Суд отметил, что Российская Федерация выполнила обязательства, вытекающие из статьи 34 Конвенции, и не препятствовала заявителям в реализации их права на обращение в ЕСПЧ. Европейский Суд признал нарушение статьи 3 Протокола 1 в отношении девяти заявителей, взыскал в их пользу €30 тысяч  в качестве компенсации морального вреда и €8 тысяч  в счет издержек и расходов", - говорится в сообщении. Минюст России уточняет, что Европейский суд при этом не поставил под сомнение избирательное законодательство РФ.

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