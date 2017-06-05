Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенцию

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе-мае 2017 г. вырос на 17,7%, до 67,2 млн тоннТранспорт 5 июня, 16:58
Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет при поддержке ТАССНовости агентства 5 июня, 16:58
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с НавальнымОбщество 5 июня, 16:54
Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижениеТранспорт 5 июня, 16:49
Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенциюПолитика 5 июня, 16:37
Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клубаСпорт 5 июня, 16:32
Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте иностранных инвестиций в агросектор регионаЭкономика и бизнес 5 июня, 16:31
В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и ФевронииКультура 5 июня, 16:26
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвыПроисшествия 5 июня, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минюст РФ разъяснил Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) позицию российских властей относительно участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Как сообщили в пресс-службе Минюста России, уполномоченный РФ при ЕСПЧ - заместитель министра юстиции Михаил Гальперин направил в ЕСПЧ замечания по существу жалоб "Милица против России" и "Шалыев против России", в которых заявители предъявляют претензии к процедуре участия прокурора в судебном процессе по гражданским делам, поскольку это якобы нарушает право на справедливое судебное разбирательство и не соответствует принципу равноправия сторон.
"Позиция властей РФ содержит правовую аргументацию, подтверждающую, что соответствующие судебные разбирательства являлись справедливыми и беспристрастными в значении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - сообщили в Минюсте. - Российская сторона исходит из того, что участие прокурора в гражданском судопроизводстве не препятствует реализации заявителями в полном объеме своих процессуальных прав и не может рассматриваться как нарушение конвенционных положений".
Более того, подчеркнули в Минюсте, именно участие прокурора в судебных разбирательствах, затрагивающих наиболее значимые права и интересы граждан, направлено на защиту прав неопределенного круга лиц и общественного интереса.
"При принятии судебных решений по существу национальные суды исходят из фактических обстоятельств каждого конкретного дела, всестороннего и полного исследования всех доказательств, а также результатов заслушивания мнения и доводов сторон и лиц, участвующих в процессе", - пояснили в Минюсте. В пресс-службе министерства также отметили, что участие прокурора в судебном разбирательстве не является определяющим фактором при принятии того или иного судебного акта.