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Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенцию

Политика
5 июня, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В ведомстве отметили, что участие прокурора в судебных разбирательствах, затрагивающих значимые права и интересы граждан, направлено на защиту прав неопределенного круга лиц и общественного интереса

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© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минюст РФ разъяснил Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) позицию российских властей относительно участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Как сообщили в пресс-службе Минюста России, уполномоченный РФ при ЕСПЧ - заместитель министра юстиции Михаил Гальперин направил  в ЕСПЧ замечания по существу жалоб "Милица против России" и "Шалыев против России", в которых заявители предъявляют претензии к процедуре участия прокурора в судебном процессе по гражданским делам, поскольку это якобы нарушает право на справедливое судебное разбирательство и не соответствует принципу равноправия сторон.

"Позиция властей РФ содержит правовую аргументацию, подтверждающую, что соответствующие судебные разбирательства являлись справедливыми и беспристрастными в значении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, - сообщили в Минюсте. - Российская сторона исходит из того, что участие прокурора в гражданском судопроизводстве не препятствует реализации заявителями в полном объеме своих процессуальных прав и не может рассматриваться как нарушение конвенционных положений".

Более того, подчеркнули в Минюсте, именно участие прокурора в судебных разбирательствах, затрагивающих наиболее значимые права и интересы граждан, направлено на защиту прав неопределенного круга лиц и общественного интереса.

"При принятии судебных решений по существу национальные суды исходят из фактических обстоятельств каждого конкретного дела, всестороннего и полного исследования всех доказательств, а также результатов заслушивания мнения и доводов сторон и лиц, участвующих в процессе", - пояснили в Минюсте. В пресс-службе министерства также отметили, что участие прокурора в судебном разбирательстве не является определяющим фактором при принятии того или иного судебного акта.

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