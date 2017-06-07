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Лавров: теракты в Иране показывают, что всплеск международного терроризма беспрецедентен

Политика
7 июня, 13:04 дата обновления: 7 июня, 13:53 UTC+3

Глава МИД РФ также отметил, что террористы не успокаиваются и это подтверждается ежедневно

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Серия нападений в Иране подтверждает, что всплеск международного терроризма беспрецедентен. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо.

"Рассчитываем провести в ближайшее время заседание двусторонней (российско-испанской) межведомственной рабочей группы по противодействию новым угрозам и вызовам, - сказал Лавров. - Она у нас успешно функционирует, проводила соответствующие встречи и в 2015, и в 2016 году".

"В условиях беспрецедентного всплеска международного терроризма и экстремизма деятельность этой группы особенно востребована, - подчеркнул министр. - А то, что террористы не успокаиваются, подтверждается, по сути, ежедневно, включая сегодняшние теракты в Иране, ответственность за которые взяла на себя пресловутая ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

Лавров также добавил, что РФ не сомневается в искренности Ирана в борьбе с терроризмом.

"Какие-то сомнения здесь, по-моему, неуместны, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - И в целом в отношении искренности Ирана в борьбе с террором у нас каких- то вопросов не возникает".

Около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламентского комплекса в иранской столице ворвались четверо вооруженных боевиков, которые открыли стрельбу в сторону охранников. Как сообщило агентство Tasnim, семь человек погибли в результате нападения.

Несколько террористов  утром устроили нападение на мавзолей имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана. Согласно поступающим сообщениям, боевики проникли в усыпальницу и открыли беспорядочную стрельбу. Как передает Press TV, один из них затем подорвал себя. 

Серия вооруженных атак в Иране. Хроника событий

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