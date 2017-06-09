Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в пятницу на своей странице в Facebook опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что квартира в Донецке ей не принадлежит.

"Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа "борцы с коррупцией" (из Transparency International - прим. ТАСС) в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные "документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные (не могут быть опубликованы, так как являются персональными данными)", - написала парламентарий.

По ее данным, квартира принадлежит Наталье Владимировне Дубровской, которая "любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность".

Ранее в Transparency International заявили, что Поклонская не сообщила в своей декларации о доходах о якобы имеющейся у нее квартире в Донецке. Сама депутат опровергала эти утверждения. Парламентарий также в ответ на эти заявления просила провести проверку по указанным ей "фактам деятельности "Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International - R" и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений, предусмотренных статьями", которые регламентирую ответственность за клевету и нарушение неприкосновенности частной жизни.