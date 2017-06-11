Захарова: Запад продолжает смотреть на Крым "закрытыми глазами"

АЛУШТА, 11 июня. /ТАСС/. Западу пора открывать глаза на Крым, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках первого международного медиафорума "Открытый Крым: своими глазами".

"Я не думаю, что остается неправильный образ Крыма, - сказала дипломат, отвечая на вопрос о западном восприятии. - Остается попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных - именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть".

По словам Захаровой, наблюдается "маниакальное стремление не видеть того, что проблемы решаются, не видеть того, что динамика все-таки абсолютно позитивная". Официальный представитель МИД также напомнила, что за короткий период налицо большое количество достижений, аналоги которым мало где можно найти в мире.

"Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, - добавила Захарова. - Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия".

Специальные тематические дискуссии двухдневного форума будут посвящены судьбе Крыма в историческом, геополитическом, международно-правовом, информационном, культурном пространствах. Об участии заявили общественные деятели и журналисты из Армении, Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Кувейта, Сирии и других стран.