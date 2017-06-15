Путин двое суток вплотную занимался подготовкой к "Прямой линии"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин около недели готовился к "Прямой линии", а последние два дня - в беспрерывном режиме. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как правило, он готовится около недели, но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий - фактически двое суток. То, чему я был свидетелем - он уже сидит и беспрерывно готовится", - сказал Песков.

По его словам, во вторник и среду в графике президента уже не было никаких мероприятий.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что от "Прямой линии" в этот раз нужно ждать не сюрпризов, а "интересного и содержательного разговора". Он уточнил также, что сегодняшняя "Прямая линия" обещает быть самой высокотехнологичной.

Предстоящая 15 июня "Прямая линия" станет уже 15-й по счету для Путина. Она выйдет в эфире в 12:00 по московскому времени на телеканалах Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В традициях предыдущих программ, глава государства во время общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы, касающиеся общественно-политической и социально- экономической жизни страны, а также международной обстановки, отмечала пресс-служба Кремля.