МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин за первый час 'Прямой линии" ответил на 14 вопросов.

Обращения к главе государства касались проблем экономики, западных санкций против России, социальных проблем, экологии.

Пять вопросов озвучили ведущие, один задал гость в московской студии в Гостином дворе, два россиянина дозвонились до Путина по телефону, три прямых включения были организованы из подмосковной Балашихи, с озера Байкал, из Уфы, три вопроса поступили через интернет и через специальное мобильное приложение.

Дважды Путин пообещал решить конкретные проблемы граждан - с домом для жительницы Забайкалья и с зарплатой учительницы из Иркутской области. Также президент заверил, что обратит внимание губернаторов и министров на затронутые проблемы.