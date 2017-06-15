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Путин позитивно относится к политическому долголетию, если оно соответствует закону страны

Политика
15 июня, 16:28 дата обновления: 15 июня, 16:57 UTC+3

Президент отметил, что в России "закон в этом смысле никто не нарушал"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что позитивно относится к политическому долголетию, если оно соответствует законам страны.

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"Я смотрю на то, что происходит в других странах, а там пожалуйста, мы знаем, как идут политические процессы, знаем политических долгожителей, это в принципе нормально, если это находится в рамках демократических процедур, и если это находится в рамках действующего закона", - заявил глава государства журналистам после "Прямой линии".

"У нас закон в этом смысле никто не нарушал", - подчеркнул он.

Путин возглавил страну в 2000 году. Он проработал два президентских срока по четыре года, после чего, согласно закону, сложил полномочия главы государства. В 2008-2012 году он работал председателем правительства, после чего вновь избрался на высший государственный пост, уже на шестилетний срок.

Конституция РФ позволяет одному и тому же кандидату занимать пост президента не более двух сроков подряд. Таким образом, Путин имеет право вновь баллотироваться на выборах президента в 2018 году. Сам он, по его словам, пока не принял решение о том, будет ли он это делать.

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