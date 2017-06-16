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Песков: тема обмена пленными на Украине постоянно обсуждается

Политика
16 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Пресс-секретарь президента отметил, что это очень кропотливая работа

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Тема обмена пленными на Украине постоянно обсуждается, но это кропотливая работа. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать активизации работы в этом вопросе в ближайшее время.

"Эта тема постоянно обсуждается, и в рамках контактной группы она поднимается, и ее постоянно Виктор Медведчук пытается держать на плаву. Не все гладко, не во всем удается достичь договоренностей, это очень кропотливая работа", - сказал Песков.

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