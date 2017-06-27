Михаил Горбачев не поедет на похороны Гельмута Коля по совету врачей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев не сможет принять участие в прощании с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

"Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку", - сообщили ТАСС в пресс-службе Горбачев-фонда.

Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Траурная церемония, которая призвана подчеркнуть не только национальный, но и общеевропейский масштаб политика, пройдет 1 июля во французском Страсбурге, где расположен Европарламент. Россию на общеевропейской церемонии прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем будет представлять премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. Как сообщала пресс-служба Кремля, он подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и объединении Германии.