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Михаил Горбачев не поедет на похороны Гельмута Коля по совету врачей

Политика
27 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Бывший канцлер ФРГ скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Экс-президент СССР Михаил Горбачев не сможет принять участие в прощании с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

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"Михаил Сергеевич не сможет принять участие в траурной церемонии, поскольку врачи не рекомендовали ему совершать столь длительную поездку", - сообщили ТАСС в пресс-службе Горбачев-фонда.

Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в Людвигсхафене-на-Рейне (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Траурная церемония, которая призвана подчеркнуть не только национальный, но и общеевропейский масштаб политика, пройдет 1 июля во французском Страсбурге, где расположен Европарламент. Россию на общеевропейской церемонии прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем будет представлять премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Президент России Владимир Путин направлял соболезнования президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Ангеле Меркель. Как сообщала пресс-служба Кремля, он подчеркнул, что Коль сыграл ключевую роль в прекращении холодной войны и объединении Германии.

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