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Лавров: Москва готова к разговору в нормандском формате

Политика
4 июля, 16:22 дата обновления: 4 июля, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ также не дал точного ответа на вопрос, согласована ли возможность телефонного разговора лидеров "нормандской четверки"

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к телефонному разговору в нормандском формате, но не дал точного ответа на вопрос, согласована ли возможность телефонного разговора лидеров.

"Как только договорятся (о разговоре), сразу будет объявлено", - сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы готовы, это не за нами дело", - подчеркнул он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на полях предстоящего 7-8 июля саммита "двадцатки" в Гамбурге президент РФ Владимир Путин проведет трехстороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, одной из главных тем которой станет урегулирование на Украине. Он пояснил, что Украина, которая не входит в Группу двадцати и не участвует в работе нынешнего форума в качестве приглашенного государства, не будет принимать участие во встрече 8 июля.

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