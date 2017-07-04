Лавров: Москва готова к разговору в нормандском формате

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к телефонному разговору в нормандском формате, но не дал точного ответа на вопрос, согласована ли возможность телефонного разговора лидеров.

"Как только договорятся (о разговоре), сразу будет объявлено", - сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы готовы, это не за нами дело", - подчеркнул он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на полях предстоящего 7-8 июля саммита "двадцатки" в Гамбурге президент РФ Владимир Путин проведет трехстороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, одной из главных тем которой станет урегулирование на Украине. Он пояснил, что Украина, которая не входит в Группу двадцати и не участвует в работе нынешнего форума в качестве приглашенного государства, не будет принимать участие во встрече 8 июля.