Песков: РФ защитит интересы своих граждан, попавших в плен на Украине

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия сделает все необходимое для защиты интересов своих граждан, попавших в плен на Украине, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он не дал точного ответа на вопрос, рассматривается ли возможность обмена пленными с Украиной. "Могу лишь сказать, что, безусловно, рассматриваются все необходимые действия для защиты законных интересов российских граждан", - подчеркнул представитель Кремля.