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Захарова призвала СМИ не спекулировать на теме задержанного на Украине россиянина

Политика
6 июля, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Спикер МИД РФ призвала "не играть на чувствах семьи, родственников, близких людей и использовать действительно проверенные, достоверные данные"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала СМИ не спекулировать на теме задержанного на Украине россиянина Виктора Агеева.

"Мы видели много материалов с цитатами различных людей о том, что Россия не занимается, и в частности упоминалось министерство иностранных дел нашей страны, судьбой российского гражданина Агеева, который был задержан на Украине. Я еще раз хотела бы сказать, что вся эта информация не соответствует действительности, это абсолютная ложь, посольство России в Киеве в рамках своей компетенции ведет активную работу, направленную на защиту прав и законных интересов российского гражданина", - подчеркнула дипломат.

"Мы очень попросили бы воздерживаться от распространения спекуляций на эту тему, - продолжила Захарова. - Большая просьба не играть на чувствах семьи, родственников, близких людей и использовать действительно проверенные, достоверные данные. Мы готовы комментировать эту ситуацию в практически круглосуточном режиме, только чтобы избежать очередных информационных провокаций".

Ранее русская служба Би-би-си сообщила со ссылкой на Минобороны Украины и командование 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, что в Луганской области попал в плен якобы российский военный Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту. Минобороны России опровергло сообщения о том, что Агеев был российским военным.

По данным российского оборонного ведомства, он никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ, и после срочной службы уволился в установленном порядке в 2016 году. В Минобороны РФ назвали заявление о службе Агеева по контракту "вымыслом украинских пропагандистов".

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти примут меры для защиты всех законных прав задержанного россиянина.

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Захарова, Мария Владимировна
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