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Песков не стал комментировать маршрут полета президентского лайнера

Политика
8 июля, 12:22 дата обновления: 8 июля, 12:34 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что это вопрос безопасности

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать маршрут полета российского борта номер 1 на саммит Группы двадцати в Гамбурге, так как эта тема связана с вопросами безопасности.

"Я оставляю без комментариев этот ваш вопрос, потому что все вопросы, связанные с передвижениями президента, напрямую касаются его безопасности", - сказал представитель Кремля на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что президентский лайнер на пути из Москвы в Берлин якобы сделал крюк в 500 км для облета стран НАТО.

"Безопасность президента осуществляется на должном уровне и принимаются те меры, которые считаются целесообразными", - добавил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, сказались ли устроенные антиглобалистами беспорядки в Гамбурге на графике российского лидера. "Нет, по-прежнему [это] никак не влияет [на график]", - сказал Песков. Он обратил внимание, что на любом саммите принимаются повышенные меры безопасности, "ничего такого специального мы не замечаем".

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