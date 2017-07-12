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Лавров: юго-западная зона деэскалации в Сирии сформирована и работает

Политика
12 июля, 13:41 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что зона деэскалации помогла резко снизить уровень насилия

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Сформированная на юго-западе Сирии зона деэскалации помогла резко снизить уровень насилия. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с бельгийским коллегой Дидье Рейндерсом.

"Мы много говорили о Сирии, там наметились позитивные перемены в русле договоренностей о создании нескольких зон деэскалации, - сказал министр. - Юго-западная зона уже сформирована, уже помогла резко снизить уровень насилия".

Встреча в Астане

Следующая встреча по Сирии в Астане пройдет в августе, заявил Лавров.

"По остальным трем зонам [в районе Хомса, Идлиба, Восточной Гуты], которые также обсуждаются, переговоры продолжаются, - сказал министр. - Надеюсь, что на следующей встрече [в Астане] в августе эта работа будет завершена".

Переговоры в Женеве

Сирийская оппозиция должна отказаться от ультиматумов на проходящих в Женеве переговорах, заявил глава МИД РФ.

"Надеемся, что и правительство, и оппозиция будут стремиться достигать конструктивных договоренностей, - отметил министр. - В этой связи важно, чтобы оппозиция отказалась от ультиматумов".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
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