Два претендента на пост главы Севастополя представили в избирком подписи в свою поддержку

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Два претендента на участие в выборах губернатора Севастополя представили в региональный избирком листы с подписями депутатов муниципалитетов в свою поддержку, это выдвиженцы от КПРФ и ЛДПР, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии.

Согласно севастопольскому законодательству, все претенденты на пост губернатора города должны пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть собрать 12 подписей от 120 депутатов севастопольских муниципалитетов. Подача этих листов поддержки заканчивается 16 июля.

"Два человека подали листы поддержки кандидата на должность губернатора Севастополя с подписями депутатов внутригородских муниципальных образований - это Роман Кияшко от КПРФ и Илья Журавлев от ЛДПР. Кияшко уже выдали итоговый протокол проверки листов поддержки, а 16 июля будет заседание по рассмотрению вопроса о регистрации Кияшко в качестве кандидата, либо по отказу в регистрации", - сказали в пресс-службе.

Участвовать в выборах губернатора Севастополя планируют действующий врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников от партии "Единая Россия", Сергей Бабурин от "Российского общенародного союза", Иван Ермаков от партии "Патриоты России", Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ.

Документы в избирком подали также Вадим Колесниченко от партии "Великое Отечество", Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости, Виктор Резанов от партии "Народ против коррупции", Никита Штыков от партии "Зеленые" и Денис Меркулов от "Интернациональной партии России".

Первые разбирательства

Ранее сообщалось, что Вадим Колесниченко направил в Следственный комитет РФ заявление на врио губернатора Дмитрия Овсянникова. Автор жалобы утверждает, что тот "намеренно" собрал подписи подавляющего большинства муниципальных депутатов (79 из 120 депутатов), причем гораздо больше, чем нужно для прохождения муниципального фильтра (12 подписей). Таким образом, по мнению Колесниченко, врио губернатора пытается не допустить к участию в выборах конкурентов.

Однако, как сказал председатель севастопольского избиркома Александр Петухов, комиссия не располагает документальными подтверждениями данного факта. Кроме того, региональное отделение партии "Единая Россия" отрицает якобы имевшее место давление на депутатов севастопольских муниципалитетов при сборе подписей, необходимых для прохождения муниципального фильтра кандидатами на пост губернатора Севастополя.

Выборы в Севастополе

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено.

Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.