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Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США

Политика
18 июля, 9:39 UTC+3

В МИД РФ также сообщили, что Москва готова к возобновлению регулярного диалога по стратегической стабильности, но дело за Вашингтоном

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право на ответные меры на основе принципа взаимности, если не будет решен вопрос с российской дипсобственностью в США.

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Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам встречи заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Томасом Шэнноном.

"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Барака Обамы принадлежащей России недвижимости в США, - отметили в российском дипведомстве. - С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры".

Диалог по стратегической стабильности

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили также, что Москва готова к возобновлению регулярного диалога с США по стратегической стабильности, но дело за Вашингтоном. 

"Затрагивались также некоторые актуальные вопросы стратегической стабильности, - отметили в российском дипведомстве. - Внимание американских партнеров вновь было обращено на то, что Россия выступает за возобновление регулярного диалога по данной проблематике, прерванного предыдущим руководством США".

"Дело за Вашингтоном", - добавили в МИД РФ.

17 июля в Вашингтоне состоялся второй раунд российско-американских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Создание такого канала двустороннего диалога стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле этого года. Тогда была достигнута договоренность о назначении спецпредставителей от МИД РФ и Госдепартамента США, которым поручено проанализировать существующие проблемы в отношениях двух стран. 

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