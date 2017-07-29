Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ

МОСКВА, 29 июля. Программы иностранных государств, не согласованные с властями стран, на территории которых они проходят, можно считать вмешательством во внутренние дела этих стран. Такое мнение выразил в субботу в Facebook председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в ответ на слова бывшего посла США в РФ Майка Макфола о том, что Соединенные Штаты не вмешивались в российские выборы, и тем самым сокращение американской дипмисии в РФ является несправедливым решением.

Председатель комитета Совфеда считает необходимым выяснить статистику подобных американских программ в России.

"Когда государство (как это сплошь и рядом делают США) выделяет из госбюджета средства своим ведомствам и НПО (Неправительственные организации - прим. ТАСС) на развитие (читай - демократизацию) других стран, не согласовывая с другим государством ни цели, ни форматы, ни масштабы таких программ <...> Вот эта, третья форма - государство/свое НПО/ чужое НПО - всегда и по определению должна классифицироваться как вмешательство во внутренние дела другого государства. Даже когда оно организовано под самыми благородными лозунгами", - написал Косачев.

"Обязательно попрошу коллег по нашей сенаторской Временной комиссии по невмешательству проанализировать статистику, которую они собирают, и под этим углом зрения - а какая доля американских (заодно - и евросоюзовских) программ содействия России, начиная с 90-х, осуществлялась на территории нашей страны по согласованию и во взаимодействии с российскими властями, а какая - в режиме "осчастливить"?", - отметил он.

Ранее Макфолл в своем Twitter посчитал несправедливым решение правительства России сократить численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрыть доступ к посольской даче в Серебряном Бору.

"США не вмешивались в российские выборы. Поэтому действия российского правительства против нашего посольства несправедливы", - написал он.

Сенат Конгресса США 27 июля одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Во вторник за него проголосовало большинство членов Палаты представителей. Теперь данный документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", поступил на подпись президенту Дональду Трампу.

В пятницу МИД РФ распространил заявление, в котором говорится, что Россия в ответ на разрабатываемые новые антироссийские санкции сокращает численность американских дипломатов в РФ до 455 человек и закрывает доступ с 1 августа к посольской даче в Серебряном Бору.