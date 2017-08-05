Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кисляк: заявления США о возможном затягивании сроков выдачи виз россиянам неубедительны

Политика
5 августа, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Экс-посол РФ в США отметил, что "американские коллеги начинают припугивать" подобными заявлениями

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заявления о возможном увеличении сроков выдачи виз россиянам в США из-за сокращения состава диппредставительств в результате российских контрмер звучат неубедительно. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

Смотрите также
На территории дачи в Серебряном бору, которая использовалась посольством США

Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону

"Наши американские коллеги начинают припугивать тем, что в результате нашего решения сократить дипломатическое присутствие американцев здесь до уровня, которым пользуемся мы в США..., что это приведет к тому, что с визами станет трудно, - сказал он. - Это не звучит убедительно для меня".

"По статистике, они выдали в прошлом году порядка 160 тыс. виз, - отметил дипломат. - Европейские посольства, действующие с гораздо меньшим количеством дипломатов, выдают в два-три раза больше виз".

Смотрите также

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

Что нужно знать о подписанном Трампом законе о санкциях против России

Ни шагу вперед: Москва и Вашингтон продолжают обмен противоречивыми сигналами

Ранее МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США. Также с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Кисляк, Сергей Иванович Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
2
Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом
5
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
6
СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама