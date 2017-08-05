Кисляк: заявления США о возможном затягивании сроков выдачи виз россиянам неубедительны

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заявления о возможном увеличении сроков выдачи виз россиянам в США из-за сокращения состава диппредставительств в результате российских контрмер звучат неубедительно. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс-конференция" на телеканале "Россия 24".

"Наши американские коллеги начинают припугивать тем, что в результате нашего решения сократить дипломатическое присутствие американцев здесь до уровня, которым пользуемся мы в США..., что это приведет к тому, что с визами станет трудно, - сказал он. - Это не звучит убедительно для меня".

"По статистике, они выдали в прошлом году порядка 160 тыс. виз, - отметил дипломат. - Европейские посольства, действующие с гораздо меньшим количеством дипломатов, выдают в два-три раза больше виз".

Ранее МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США. Это означает, что общая численность персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США. Также с 1 августа Россия приостановила использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.