Лавров призвал все стороны на Корейском полуострове проявить максимальную сдержанность

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНДР Ли Ён Хо призвал все стороны на Корейском полуострове проявлять сдержанность и приступить к поиску дипломатического решения проблем полуострова. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития двусторонних отношений, обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове в контексте обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии", - отметили в российском дипведомстве.

"Лавров призвал все вовлеченные стороны проявить максимальную сдержанность во избежание реализации негативных силовых сценариев на Корейском полуострове и безотлагательно приступить к поиску политико-дипломатического урегулирования путем комплексного решения проблем полуострова, включая его денуклеаризацию", - добавили в МИД РФ.

СБ ООН в субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции в отношении КНДР после проведенных ею в июле двух пусков межконтинентальных баллистических ракет. Документ предусматривает введение запрета на экспорт из этой страны целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

Лавров на полях мероприятий АСЕАН в Маниле в воскресенье обсудил ситуацию вокруг КНДР с министром иностранных дел Китая Ван И и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.