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Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии и Ираке

Политика
8 августа, 22:22 UTC+3

Также стороны обсудили борьбу с международным терроризмом

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд в ходе телефонного разговора обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, а также борьбе с международным терроризмом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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© Александр Щербак/ТАСС

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"В ходе телефонного разговора прошел обмен мнениями о ситуации в Сирии и Ираке, были обсуждены дальнейшие действия по борьбе с международными террористическими организациями, а также вопросы функционирования зоны деэскалации на юго-западе Сирийской Арабской Республики", - сказали в ведомстве.

Как ранее заявляли в Госдепартамента, в Вашингтоне поддерживают усилия, направленные на создание в Сирии еще одной зоны деэскалации, хотя и не принимают в них участия.

Договоренность о создании зон деэскалации в Сирии была достигнута 4 мая по итогам международной встречи в Астане. Предполагается их формирование в четырех районах: в Идлибе, севернее Хомса, в Восточной Гуте и на юге арабской страны. По итогам российско-американского саммита в Гамбурге 7 июля было объявлено о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии - в районе Дераа, Эль-Кунейтры и Эс-Сувейды.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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