Россия проинформировала СБ ООН о прогрессе в создании безопасных зон в Сирии

ООН, 9 августа. /ТАСС/. Россия в среду созвала закрытое совещание Совета Безопасности ООН, на котором рассказала о прогрессе в создании зон деэскалации в Сирии, а также призвала всемирную организацию активизировать доставку гуманитарной помощи в эти районы. Об этом по итогам дискуссии сообщил журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Как вы знаете, наблюдается прогресс в создании зон деэскалации в Сирии. Одна уже создана (на юго-западе Сирии - прим. ТАСС), еще одна в Восточной Гуте, а теперь мы обсуждаем ту, которая расположена к северу от Хомса. Ее патрулирует российская [военная] полиция. Мы предложили нашим коллегам [в Совбезе] и ООН активизировать оказание гуманитарной помощи в этих зонах деэскалации, сказав, что наша полиция обеспечит, чтобы эта помощь попала в нужные руки", - заявил дипломат.

По его словам, люди, которые возвращаются в свои дома в этих районах, "крайне нуждаются в помощи". Небензя сообщил, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу направил письмо специальному посланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре, в котором говорилось о необходимости гуманитарного содействия людям в зонах деэскалации. "Конечно, есть и другие районы в Сирии, в которых люди нуждаются в помощи. О них не забывают", - подчеркнул постпред РФ.

По итогам совещания Совбеза шведский дипломат Карл Скау приветствовал брифинг российского коллеги, а также признал, что создание зон деэскалации привело к сокращению уровня насилия в Сирии. "Мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказал он. В то же время Скау констатировал, что проблемы с гуманитарным доступом в Сирии пока не решены. "Начало положено, но, очевидно, нужно сделать больше", - отметил шведский дипломат.

Делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане 3-4 мая договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от города Хомс, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль- Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая в этих зонах вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.