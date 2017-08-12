Слуцкий: обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны - верх политического цинизма

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен заявлениями главы МИД Польши Витольда Ващиковского, обвинившего СССР наравне с гитлеровской Германией в развязывании Второй мировой войны.
"Подобные действия и высказывания возмутительны и опасны, поскольку откровенно поощряют реваншистов и духовных наследников нацистов", - заявил в субботу журналистам Слуцкий.
По его словам, глава польского внешнеполитического ведомства "в стремлении оправдать государственное кощунство и осквернение памяти борцов с фашизмом дошел до крайней степени политического цинизма и исторической безграмотности". "Обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией - это очередная гнусная попытка переписать историю, которыми в изобилии грешат сегодняшние польские политики", - подчеркнул парламентарий.
Глава комитета добавил, что "вклад советского народа в победу над коричневой чумой, в освобождение от нее Европы, в том числе и Польши, не может и не должен подвергаться сомнению". "Государственная дума в своем заявлении уже осудила закон Польши о сносе памятников воинам-освободителям. С нами солидарно выступил Кнессет Израиля. Надеюсь, что и европейские парламенты присоединятся к нашей позиции и не допустят издевательства над общей исторической памятью", - отметил Слуцкий.
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wPolityce.pl в пятницу заявил, что "Советский Союз очень сильно поспособствовал началу Второй мировой войны". Так Ващиковский, в частности, отреагировал на высказывания посла РФ Сергея Андреева о том, что памятники советским солдатам в Польше должны быть сохранены в благодарность за освобождение от фашизма.