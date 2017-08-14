Эксперты: "муниципальный фильтр" снижает конкуренцию на губернаторских выборах

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), который возглавляет экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин, считают, что "муниципальный фильтр" на выборах глав регионов снижает их конкурентность и практически исключает возможность проведения по-настоящему альтернативной кампании. Такие выводы содержатся в докладе, посвященном итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах, с которым ознакомился ТАСС.

"Муниципальный фильтр" был установлен законодательством в 2012 году, когда были возвращены прямые выборы губернаторов. Он обязывает всех кандидатов на пост главы региона собирать определенное количество подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, чтобы быть зарегистрированными на выборах. Порог "фильтра" варьируется в регионах от 5% до 10% от общего числа муниципалов.

Высших должностных лиц выбирают в этом году в Единый день голосования 10 сентября в 16 регионах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе. Во всех регионах, кроме Кировской области, кандидатов могут выдвинуть только партии, в Кировской области законом разрешено самовыдвижение.

Авторы доклада, эксперты КГИ Александр Кынев, Аркадий Любарев и Андрей Максимов пришли к выводу, что губернаторская кампания этого года показывает воспроизводство основных тенденций, доминирующих с 2012 года, "что обусловлено неизменностью базовых институциональных условий".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что из 105 выдвинутых кандидатов в губернаторы регистрацию прошли 75. По данным КГИ, 82 кандидата сдали документы на регистрацию в избирком, семеро получили отказы. Памфилова сообщала, что они представили в избиркомы заведомо недостаточное количество подписей, и лишь двум претендентам - коммунисту, члену Совета Федерации Вячеславу Мархаеву в Бурятии и Олегу Хараськину, выдвинутому в Пермском крае от партии "Великое Отечество", отказали из-за сдвоенных подписей, хотя количество автографов изначально было достаточным.

"Фильтр" ограничивает конкуренцию

Эксперты КГИ отмечают, что средний конкурс на губернаторских выборах в 2012-2016 годах составляет 4,7 человек на место, что ниже, чем в 2004-2005 годах, то есть перед отменой прямых выборов глав регионов, когда конкурс был семь человек на место.

"Сохранение "муниципального фильтра" обуславливает серьезное ограничение конкуренции на губернаторских выборах. Механизм так называемого муниципального фильтра в его нынешнем виде в совокупности с отсутствием в большинстве регионов права на самовыдвижение фактически делает невозможным проведение в абсолютном большинстве случаев реально альтернативных выборов", - говорится в докладе.

Исключения, по мнению авторов исследования, возможны только в тех случаях, "когда по тем или иным причинам администрация региона вынуждена неформально согласиться на допуск на выборы реального оппонента губернатора". Это, поясняется в докладе, может быть и акт доброй воли, и результат неформального воздействия федерального центра, и просто недооценка возможностей оппонента. Авторы утверждают, что ни в одном регионе с момента введения "муниципального фильтра" ни одна оппозиционная партия (кроме КПРФ в отдельных регионах) не имела в своем составе необходимого для преодоления "фильтра" числа муниципальных депутатов и избираемых населением глав муниципалитетов. Среди подписей депутатов в поддержку почти всех зарегистрированных в 2012-2016 годах кандидатов в губернаторы присутствовали в том или ином количестве подписи единороссов, говорится в документе.

"По нашему убеждению, институт, который может нормально функционировать только при неформальных схемах, позволяющих его обходить, является политически непригодным и разрушающим правовую культуру как таковую", - подчеркивают эксперты КГИ.

По их данным, многие потенциальные кандидаты с высоким уровнем известности и большим электоральным опытом фактически не участвуют в избирательном процессе. В то же время "многие зарегистрированные кандидаты, якобы самостоятельно и успешно преодолевшие "муниципальный фильтр", в реальности оказываются электорально несостоятельны и собирают крайне незначительный процент голосов на выборах". Из этого эксперты КГИ делают вывод, что "в нынешнем виде "муниципальный фильтр" не защищает выборы от фейковых кандидатов, а ведет к тому, что региональные элиты часто способствуют регистрации только условных и малозаметных оппонентов действующих глав вместо реальных конкурентов".

Партии ограничивают себя сами

Такая ситуация может дополнительно способствовать отказу значительной части избирателей от участия в выборах, считают эксперты КГИ. Они напоминают, что почти во всех случаях явка на выборах губернаторов меньше, чем была на аналогичных выборах 1990-2000 годов, не совмещенных с федеральными кампаниями. Помимо отказа от голосования, протестно настроенные избиратели могут голосовать за "технических" или просто электорально слабых оппонентов действующих руководителей, пишут авторы. "Подобное поведение может вести к повышению результатов даже бесперспективных и в реальности не готовых к управлению оппозиционных кандидатов, позволяя им достигать уровней формальной поддержки, невозможных в условиях более высокой политической конкуренции", - подчеркивается в исследовании.

Кроме того, технология "муниципального фильтра" ведет к тому, что многие кандидаты с серьезными электоральными шансами заранее отказываются от участия в выборах, даже не осуществив формальные процедуры выдвижения, полагают эксперты.

Это может быть следствием формирования предвыборных коалиций, договоренностей о выдвижении потенциального конкурента членом Совета Федерации или на другие должности или даже результатом силового давления на партию или кандидата, связанный с ним бизнес, его родственников.

Так, например, "Яблоко" отказалось от выдвижения кандидата на выборах главы Карелии, хотя в республике у партии есть фракция в заксобрании, представитель партии Галина Ширшина была мэром Петрозаводска. В Марий Эл отказалась от выдвижения кандидата на пост главы региона КПРФ, хотя на выборах 2015 года ее кандидат Сергей Мамаев занял второе место.

"Таким образом, мы наблюдаем фактическое самоограничение ключевых оппозиционных политических партий в выдвижении реальных претендентов на должности глав регионов. Не имея собственных ресурсов для преодоления "муниципального фильтра", партии становятся еще более зависимыми от региональной властной машины и стараются сами выдвигать только кандидатов, для регистрации которых можно получить подписи лояльных власти муниципальных депутатов", - подчеркивают авторы доклада.

Дискуссия о "муниципальном фильтре"

За смягчение "муниципального фильтра" путем понижения его порога до 5% или разрешения депутатам ставить подписи за нескольких кандидатов в губернаторы ранее выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По ее мнению, цель, которая ставилась при введении этой нормы в 2012 году, а именно: развитие политических партий на муниципальном уровне, "мягкое их стимулирование к участию в местных выборах", далеко не везде была достигнута. В результате, констатировала председатель ЦИК, "многие политические партии вспоминают о необходимости вести работу на местном уровне только в момент, когда начинается крупная избирательная кампания, например, по выборам губернатора". Она полагает, что "надо рассмотреть все плюсы и минусы ["фильтра"], понять, что дальше делать, чтобы политическая система России развивалась и была конкуренция".

Памфилова сообщила, что по согласованию с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко в сентябре соберет экспертов и представителей партий для обсуждения вариантов изменения этой законодательной нормы. Вопрос "муниципального фильтра", по ее словам, будет впоследствии рассматриваться на рабочей группе при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства.

За отмену или корректировку "муниципального фильтра" неоднократно высказывались руководители КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев выразил уверенность, что все фракции Госдумы придут к консолидированному решению по изменению законодательной нормы о "муниципальном фильтре".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывалась против полной отмены "муниципального фильтра". По ее словам, "фильтр" был введен, чтобы не допустить на выборы случайных людей.