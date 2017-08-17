Захарова: применение силы на Корейском полуострове приведет к колоссальной трагедии

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Любое применение силы на Корейском полуострове приведет к трагедии колоссального масштаба. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Ряд столиц открыто угрожает применением силы, звучат крайне опасные заявления к вооруженному конфликту, - указала она. - Любая попытка силового решения проблемы Корейского полуострова приведет к трагедии колоссального масштаба, огромным человеческим жертвам среди населения всех конфликтующих сторон, гуманитарной, экономической и экологической катастрофе".
"Призываем все страны к сдержанности, реальным усилиям по недопущению скатывания ситуации к точке невозврата, - подчеркнула дипломат. - Работаем со странами-участницами шестистороннего процесса".
"Во взаимодействии с китайскими партнерами настаиваем на безальтернативности мирного урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова, - напомнила Захарова. - Призываем всех ответственных членов мирового общества поддержать идеи, заложенные в российско-китайской дорожной карте корейского урегулирования".
Москва и Пекин представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.