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Захарова: применение силы на Корейском полуострове приведет к колоссальной трагедии

Политика
17 августа, 15:56 дата обновления: 17 августа, 16:08 UTC+3

Официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия призывает все страны к сдержанности, "реальным усилиям по недопущению скатывания ситуации к точке невозврата"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Любое применение силы на Корейском полуострове приведет к трагедии колоссального масштаба. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Ряд столиц открыто угрожает применением силы, звучат крайне опасные заявления к вооруженному конфликту, - указала она. - Любая попытка силового решения проблемы Корейского полуострова приведет к трагедии колоссального масштаба, огромным человеческим жертвам среди населения всех конфликтующих сторон, гуманитарной, экономической и экологической катастрофе".

"Призываем все страны к сдержанности, реальным усилиям по недопущению скатывания ситуации к точке невозврата, - подчеркнула дипломат. - Работаем со странами-участницами шестистороннего процесса".

"Во взаимодействии с китайскими партнерами настаиваем на безальтернативности мирного урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова, - напомнила Захарова. - Призываем всех ответственных членов мирового общества поддержать идеи, заложенные в российско-китайской дорожной карте корейского урегулирования".

Москва и Пекин представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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