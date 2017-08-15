Могерини призвала к снижению напряженности на Корейском полуострове

ТАСС, 15 августа. Евросоюз призывает к снижению напряженности на Корейском

полуострове и требует от КНДР прекратить проведение испытаний оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС Федерики Могерини по ситуации в КНДР по итогам внепланового заседания Комитета ЕС по оборонной политике на уровне послов. Сама Могерини в этой встрече участия не принимала.

"Существует срочная потребность в деэскалации ситуации на Корейском полуострове. Это приоритет для ЕС и всего международного сообщества. Мы призываем КНДР воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать напряженность в регионе", - говорится в документе.

В нем также сказано, что Брюссель предложил Сеулу в рамках формата шестисторонних переговоров по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова предоставить "техническую экспертизу". "Я ранее подтвердила главе МИД Республики Корея мою готовность поддерживать эту страну всеми возможными средствами, включая предоставление ей технической экспертизы ЕС по ведению переговоров, связанных с ядерной проблематикой, - сказала она. - Европейский союз готов поддерживать содержательный диалог КНДР с международным сообществом во главе с Республикой Корея".

"Продолжающееся ускорение ракетной и ядерной программ КНДР является серьезным нарушением международных обязательств этой страны, определенных в серии резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении. ЕС также пообещал активизировать дипломатические усилия по поиску мирного решения корейской проблемы как с самой КНДР, так и с Республикой Корея, Китаем, Россией, Японией и США.

Ядерная проблема КНДР обсуждалась в шестистороннем формате с участием Республики Корея, Китая, России, США и Японии с 2003 по 2008 годы, в дальнейшем переговоры оказались фактически заморожены из-за острых противоречий между Вашингтоном и Пхеньяном. С тех пор различные участники этого формата неоднократно выступали за их возобновление, однако пока перезапустить этот процесс не удалось.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея.

Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении проблемы КНДР не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы в адрес Вашингтона. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в Тихом океане, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.