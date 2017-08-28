Россия готова способствовать урегулированию в Венесуэле

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия готова способствовать достижению урегулирования в Венесуэле в той мере, в какой это обусловлено внутренней обстановкой. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Для политического урегулирования в Венесуэле, отметила Захарова, необходимо налаживание диалога между всеми ведущими политическими силами страны, что создало бы условия для выправления экономической ситуации. "Решение этой задачи требует, не в последнюю очередь, политического содействия извне", - добавила она.

"Готовы способствовать урегулированию в Венесуэле в той мере, в какой это обусловлено внутриполитической динамикой в данном государстве", - указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что секторальные санкции США в отношении Венесуэлы не повлияют на готовность Москвы сотрудничать с Каракасом.

"Мы внимательно проанализируем последствия введенных США санкций и их возможное влияние на интересы России и российского бизнеса, - сказала она. - Но уже сейчас можем отметить: они не смогут повлиять на нашу готовность развивать и укреплять сотрудничество с дружественной нам Венесуэлой и ее народом".

По словам официального представителя МИД РФ, санкции США против Венесуэлы нацелены на усугубление разбалансированности ситуации в стране и углубление экономических проблем.

"Мы решительно не приемлем односторонние санкции против суверенных государств, - отметила дипломат. - Объявленные на днях меры финансового давления на Венесуэлу и президента Николаса Мадуро были введены Вашингтоном, когда в этой стране возникли признаки относительной внутриполитической стабилизации после выборов в Национальное учредительное собрание: несколько спала уличная протестная активность, намечен календарь предстоящих голосований, включая губернаторские и президентские выборы".

"В этих условиях объявленные секторальные санкции против финансового и нефтяного секторов Венесуэлы совершенно очевидно нацелены на усугубление разбалансированности ситуации в стране, углубление экономических проблем, - подчеркнула Захарова. - Они подстегивают тех непримиримых, кто не видит для себя реализации политических возможностей без отстранения от власти венесуэльского руководства".