Источник: генконсульство в Сан-Франциско в последний день работы будет выдавать паспорта

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско, которое закрывается по требованию властей США, в свой последний день работы в пятницу будет выдавать паспорта. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил осведомленный дипломатический источник.

"Мы будем работать в пятницу последний день с 9:00 до 13:00 (19-23 мск), - сообщил он. - Будем выдавать ранее сданные на оформление паспорта. Те, кто не успеет получить паспорт в пятницу, вероятно, вынужден будет получать его в генконсульстве РФ в Сиэтле".

Затем, по его словам, "здание генконсульства будет законсервировано в каком-то виде".

Власти США в четверг потребовали от России закрыть Генеральное консульство РФ в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке, обосновав такой шаг якобы стремлением к восстановлению дипломатического баланса.