Захарова: США дестабилизируют мировой порядок действиями в отношении дипсобственности РФ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. США своими действиями в отношении российских объектов дипсобственности дестабилизируют не только отношения Москвы и Вашингтона, но и международный порядок. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Данное поведение недостойно субъекта международного права, постоянного члена Совета Безопасности ООН, стоявшего у истоков формирования современной системы международных отношений, - сказала она. - К сожалению, оно угрожает превратиться не просто в прецедент, а в новую американскую традицию".

"Полагаем, что США таким образом дестабилизируют не только российско-американские отношения, но и глобальный международный порядок", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американский истеблишмент перешел "красную черту дозволенного не только с правовой, но и с морально-нравственной точки зрения". Захарова также отмела заявления Госдепартамента США о том, что действия Вашингтона направлены на восстановление дипломатического паритета в отношениях с Москвой. "Нам навязывается новая тональность отношений. Это делается сейчас, практически каждый день, нам навязывается регресс, отказ от сотрудничества, в том числе на уровне контактов между нашими народами", - констатировала она.

Она также отметила, что США нарушают основополагающие представления о дипломатическом иммунитете.

"Дипломатические иммунитеты и неприкосновенность дипломатических помещений - это, безусловно, правила игры, которые закреплены международным правом, - напомнила она. - Они даже в момент острейших кризисов позволяют государствам сохранять возможность цивилизованного взаимодействия. Это ключевая фраза - даже в момент острейших кризисов, войн, разрыва дипломатических отношений. Именно для этого создавалось и внедрялось понятие дипломатического иммунитета".

"Как вести диалог и строить отношения, если партнер нарушает соглашения, признанные им как субъектом международного права?" - сказала Захарова.

Она также указала, что "США посчитали возможным проигнорировать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года - два основополагающих документа дипломатического права".