Алтайское отделение ЛДПР пожаловалось на "черный пиар"

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Избирательные участки в Томской области, где в воскресенье выбирают главу региона, закрылись, избирком не зарегистрировал не одного письменного заявления о нарушении, алтайское отделение ЛДПР заявляет о применении против них "черного пиара", передают корреспонденты ТАСС.

ЛДПР против "черного пиара" на Алтае

Представители ЛДПР в Алтайском крае могут не признать итоги выборов в Барнауле в связи с тем, что накануне Единого дня голосования по отношению к партии были использованы приемы "черного пиара". Представители партии направили заявления о нарушениях в правоохранительные органы, сообщил ТАСС координатор регионального отделения партии Дмитрий Ворсин.

"Мы готовы не признать итоги выборов - мы подверглись жесткому "черному PR", в отношении нас были применены такие технологии. Город терроризировали звонками ночью - якобы голосом Владимира Вольфовича Жириновского людей приглашали на избирательные участки голосовать за ЛДПР. Звонил автомат и от имени избирательной комиссии города Барнаула говорили, что ЛДПР сняли с выборов, и результаты досрочного голосования аннулированы", - сказал

По словам координатора Алтайского отделения ЛДПР, заявления поданы в ФСБ, прокуратуру, избирком и региональный главк МВД. Эту информацию ТАСС в главном управлении МВД по Алтайскому краю подтвердили, отметив также, что поступило и еще одно заявление - от кандидата от партии КПРФ Александра Ткачева с жалобой на использование незаконных предвыборных технологий. Он сообщил о распространении листовок в Барнауле с призывом прийти на выборы и получить приз.

В Алтайском крае в воскресенье прошли масштабные муниципальные выборы. По итогам голосования будет сформировано большинство законодательных органов муниципального уровня - в городах, районах и сельсоветах. Также в регионе изберут почти 200 глав сельских советов и одного депутата на вакантное кресло в краевом Заксобрании. Явка в регионе на 18.00 (14.00 мск) составила 22,19%.

В Томской области нарушений не было

Ранее сообщалось, в Томской области по данным облизбиркома, на 18:00 местного времени (14:00 мск) явка едва достигла 22,5%, проголосовали почти 174 тыс. избирателей. В районах области она достигает 40%, по городу Томску не превышает 19%.

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"Ни одной письменной жалобы ни от избирателей, ни от участников избирательного процесса не зафиксировано. По 164-му участку получили информацию, что у одного из избирателей слишком тщательно изучали документы. Немедленно туда выехал представитель избирательной комиссии, и конфликт был полностью исчерпан, человек проголосовал", - сказал глава облизбиркома Эльман Юсубов журналистам.

В Томской области в этом году впервые за 14 лет прямым голосованием избирают губернатора. Вместе с врио главы региона Сергеем Жвачкиным (выдвинут "Единой Россией") в выборах участвуют еще три кандидата: депутат областного парламента Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и заведующий отделением Сибирского федерального научно-клинического центра Александр Ростовцев ("Справедливая Россия").