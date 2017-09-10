Голосование под звуки вальса: Севастополь впервые в своей истории выбирает губернатора

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Звуки музыки из репродукторов, залитые солнцем улицы, родители, ведущие под руку улыбающихся детей - так выглядят улицы Севастополя в Единый день голосования, 10 сентября. Первые прямые выборы губернатора, которые прошли в воскресенье в Севастополе, для каждого горожанина стали настоящим праздником. Как голосовали в одном из трех городов федерального значения и что значат для севастопольцев эти выборы - в репортаже ТАСС.

Как на праздник

О том, что в Севастополе 10 сентября пройдут выборы, гости города узнают сразу, едва оказавшись в городе. Не только по банерам и плакатам, призывающим голосовать за кандидатов на пост губернатора, но и по рассказам таксистов, которые с удовольствием делятся с пассажирами своими впечатлениями о том, как изменился в последнее время их город.

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"Вы, кстати, видите, дорогу делают? У нас очень в городе все изменилось, особенно дороги и дворы, такие зеленые стали, с новыми бордюрами", - рассказывает водитель такси Владимир.

Севастопольцы Иван и Галина Шапошниковы с удовольствием рассказывают, как много в последнее время сделано в благоустройстве города, и отмечают, что очень ценят возможность участвовать в выборах.

"Мы здесь родились, все время жили здесь, и действительно, в последнее время очень многое было сделано для города. Дворы, дороги... Нам сказали, что даже в Терновку (пригород Севастополя, - прим. ТАСС) дорогу сделали, а ее никогда не было толком", - говорит Галина.

Коренная жительница Севастополя 92-летняя Евгения Возлюбленных отмечает, что с удовольствием идет на выборы по городу, который стал еще более зеленым и ухоженным.

"Я всегда иду на выборы, как на праздник, а сегодня особенно... Город очень изменился - стал краше, все меняется, обновляется. Я дома не сижу и вижу, как дороги ремонтируют, как украшают родной Севастополь", - говорит пенсионерка.

Многие жители города говорят, что сегодня их дети и внуки и даже правнуки уже посетили избирательные участки.

"Правнуков водили, они еще маленькие, но пошли с удовольствием, как на праздник", - поделился Иван Шапошников. Праздничную атмосферу в городе создает музыка - севастопольцы подпевают, а маленькие дети даже танцуют под песни, посвященные родному городу, которые звучат из репродукторов, и особенно - под незабываемый "Севастопольский вальс".

Дети, студенты, военные

О том, что на избирательных участках города сегодня побывало немало детей, говорят и наблюдатели.

"С детьми приходили, радовались, им очень нравилось опускать бюллетени в урну. На 13 часов наш участок №99 посетили 889 человек. Очень много военнослужащих, которые голосуют организованно, вместе с командирами взводов... Такое голосование выглядит торжественно", - рассказала ТАСС наблюдатель от общественной организации "За честные выборы" Виолетта Шкретова.

Виолетта - студентка юридического факультета. Она рассказала, что стала наблюдателем на выборах, потому что хотела принять непосредственное участие в жизни страны и города. "Как будущий юрист в ходе голосования я не заметила никаких нарушений", - сказала девушка.

Голосование в Средиземном море

В выборах губернатора принимали участие и военнослужащие Черноморского флота, для которого Севастополь является главной базой. Уже к полудню проголосовали три четверти военнослужащих и персонала флота, которые зарегистрированы в Севастополе.

А голосование на двух временных участках, организованных на фрегате "Адмирал Эссен" и гидрографическом судне "Экватор", которые находятся в плавании, завершилось днем, поскольку в голосовании к этому моменту приняли участие все желающие.

Моряки впервые голосуют за пределами севастопольского гарнизона. Сообщалось, что на этих кораблях смогут проголосовать в общей сложности порядка 600 человек. "Адмирал Эссен" в настоящее время находится в Средиземном море, где, по данным Минобороны РФ, выполняет задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье.

В частности, пять дней назад фрегат поразил крылатыми ракетами "Калибр" объекты террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии.

Первые прямые выборы

Севастополь впервые за свою более чем двухвековую историю выбирал губернатора. Никогда ранее с момента основания города в 1783 году севастопольский градоначальник не избирался.

После воссоединения Севастополя с Россией в 2014 году региональный парламент избрал губернатором города вице- адмирала запаса, бывшего заместителя командующего Черноморским флотом РФ Сергея Меняйло из числа кандидатур, предложенных президентом РФ.

Сразу после этого встал вопрос избрания главы Севастополя на прямых выборах, несколько раз местное Заксобрание голосовало о внесении необходимых изменений в устав. Меняйло был противником прямых выборов, к тому же, в городе началось открытое противостояние между ним и Алексеем Чалым, одним из лидеров "крымской весны", который был на тот момент спикером Заксобрания Севастополя.

Вопрос был снят с повестки, когда чуть более года назад, 28 июля 2016 года, президент России Владимир Путин назначил Меняйло своим полпредом в Сибири, а на должность врио губернатора Севастополя - замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Овсянников заявил, что готов пойти на прямые выборы, и поддержал соответствующие изменения в устав города.

В борьбе за пост губернатора, помимо Овсянникова (от партии "Единая Россия"), участвуют еще четыре кандидата: Роман Кияшко от КПРФ, Илья Журавлев от ЛДПР, Иван Ермаков от партии "Патриоты России" и Николай Кряжев от Коммунистической партии социальной справедливости.