Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: выборы продемонстрировали поддержку россиянами кадровой политики Путина

Политика
11 сентября, 14:02 UTC+3

Пресс-секретарь президента заявил, что прошедшие выборы признаны легитимными, а уровень явки на них соответствовал "общеевропейским тенденциям"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прошедшие 10 сентября выборы в разных регионах РФ продемонстрировали поддержку кандидатов от "Единой России", а также кадровой политики президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Смотрите также

Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн

"В целом [по результатам выборов] можно констатировать поддержку кандидатов от "Единой России". Можно констатировать также и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем [кандидатам в губернаторы], которые предлагались президентом. То есть, мы видим поддержку кадровой политики президента", - сказал представитель Кремля, комментируя предварительные итоги прошедшего Единого дня голосования.

Песков напомнил, что Путиным в качестве кандидатов в губернаторы был поддержан целый ряд молодых выдвиженцев, которые "не имели электорального опыта", хотя имели достаточный опыт в различных министерствах и ведомствах. "Вместе с тем, люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения, - заключил пресс-секретарь. - Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов".

По словам Дмитрия Пескова, Кремль не видит проблемы в уровне явки в ходе прошедшего 10 сентября Единого дня голосования, отмечая, что она соответствует общеевропейским тенденциям.

"Что касается явки, то в целом вряд ли можно сказать, что она каким-то образом существенно отличалась от [явки] предыдущих лет. Это уровень явки, который соответствует общеевропейским тенденциям", - сказал представитель Кремля.

СПЕЦПРОЕКТ

Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года

Кто борется за посты руководителей субъектов РФ и какие проблемы им предстоит решать

Он при этом обратил внимание, что в ряде регионов явка оказалась даже выше, чем на прежних выборах, но "если в целом брать по стране, то уровень тот же самый".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что выборы в Единый день голосования прошли легитимно, власти молниеносно реагировали на любые нарушения.

"Отличительной чертов нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям", - сказал представитель Кремля, напомнив о молниеносной реакции на поступающую информацию о подобных фактах. "В молниеносном режиме проводились увольнения, возбуждались уголовные дела и так далее, что не может не вызывать удовлетворения", - сказал Песков.

Он заключил, что "легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне". По словам Пескова, об этом можно судить и по информации из Центризбиркома о том, что жалоб в ходе прошедшего голосования было меньше, а характер этих жалоб в большинстве случаев был значительно менее серьезным, чем ранее. "То есть жалобы были по таким антуражным и второстепенным вопросам", - заметил пресс-секретарь президента, добавив, что о меньшем числе жалоб сообщила также и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Смотрите также

Памфилова отказалась дать оценку явке на выборах в Москве

Неверов считает хорошими результаты партии и явку избирателей на выборах в Москве

На муниципальных выборах в Москве на дому проголосовало рекордно низкое количество человек

Председатель Мосгордумы: день выборов в Москве прошел удачно, серьезных нарушений не было

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Москалькова, Татьяна Николаевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама