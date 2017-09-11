Песков: выборы продемонстрировали поддержку россиянами кадровой политики Путина

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Прошедшие 10 сентября выборы в разных регионах РФ продемонстрировали поддержку кандидатов от "Единой России", а также кадровой политики президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В целом [по результатам выборов] можно констатировать поддержку кандидатов от "Единой России". Можно констатировать также и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен тем [кандидатам в губернаторы], которые предлагались президентом. То есть, мы видим поддержку кадровой политики президента", - сказал представитель Кремля, комментируя предварительные итоги прошедшего Единого дня голосования.
Песков напомнил, что Путиным в качестве кандидатов в губернаторы был поддержан целый ряд молодых выдвиженцев, которые "не имели электорального опыта", хотя имели достаточный опыт в различных министерствах и ведомствах. "Вместе с тем, люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения, - заключил пресс-секретарь. - Об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов".
По словам Дмитрия Пескова, Кремль не видит проблемы в уровне явки в ходе прошедшего 10 сентября Единого дня голосования, отмечая, что она соответствует общеевропейским тенденциям.
"Что касается явки, то в целом вряд ли можно сказать, что она каким-то образом существенно отличалась от [явки] предыдущих лет. Это уровень явки, который соответствует общеевропейским тенденциям", - сказал представитель Кремля.
Он при этом обратил внимание, что в ряде регионов явка оказалась даже выше, чем на прежних выборах, но "если в целом брать по стране, то уровень тот же самый".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что выборы в Единый день голосования прошли легитимно, власти молниеносно реагировали на любые нарушения.
"Отличительной чертов нынешних выборов была нулевая толерантность к каким-либо нарушениям", - сказал представитель Кремля, напомнив о молниеносной реакции на поступающую информацию о подобных фактах. "В молниеносном режиме проводились увольнения, возбуждались уголовные дела и так далее, что не может не вызывать удовлетворения", - сказал Песков.
Он заключил, что "легитимность выборов была обеспечена по стране на достаточно высоком уровне". По словам Пескова, об этом можно судить и по информации из Центризбиркома о том, что жалоб в ходе прошедшего голосования было меньше, а характер этих жалоб в большинстве случаев был значительно менее серьезным, чем ранее. "То есть жалобы были по таким антуражным и второстепенным вопросам", - заметил пресс-секретарь президента, добавив, что о меньшем числе жалоб сообщила также и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.