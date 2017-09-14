Лаврентьев: "астанинский процесс" будет продолжен и после создания зон деэскалации

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АСТАНА, 14 сентября. /ТАСС/. "Астанинский процесс" продолжит работу и после достижения договоренностей по зонам деэскалации, что должно произойти по итогам нынешнего раунда переговоров. Об этом в четверг заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава делегации РФ в Астане Александр Лаврентьев.
"Эта встреча в Астане является завершающей для создания зон деэскалации, но "астанинский процесс" будет продолжаться, потому что у нас еще много проблем и вопросов, которые необходимо решать в области сирийского урегулирования", - сказал Лаврентьев.
Он подчеркнул, что "Астана является очень полезной площадкой для согласования различных позиций по различным аспектам сирийского урегулирования, в том числе и по вопросу политического урегулирования, создания комитетов национального примирения". "Все эти вопросы у нас плавно переходят на очередные заседания. Мы все надеемся, что наша работа, которая проводилась в Астане и до нее, увенчается хорошим результатом завтра и заложит основу для дальнейшего продвижения на пути к миру", - заключил он.
Лаврентьев добавил, что стороны "астанинского процесса" вплотную подошли к подписанию соглашения о зонах деэскалации в Сирии. "Мы очень близки к заключению соглашению о создании всех четырех зон деэскалации, но пока не буду давать оценки этому событию", - сказал он.
"Хочу особо подчеркнуть, что все заинтересованы в том, чтобы на земле Сирии воцарился мир. И все прекрасно понимают, осознают и приветствуют всю ту работу, которая ведется по созданию зон деэскалации", - добавил дипломат.
В то же время, по словам Александра Лаврентьева, оформление зон деэскалации в Сирии в СБ ООН зависит от признания рядом стран права Ирана участвовать в урегулировании. "Пока некоторые члены международного сообщества не хотят видеть Иран в этом процессе, - сказал он. - Поэтому дело за малым, дело за признанием права Ирана участвовать в мирном урегулировании в Сирии и в восстановлении, в том числе разрушенной инфраструктуры".
"Все это [закрепление договоренностей о зонах деэскалации в СБ ООН] будет зависеть от желания международного сообщества поддержать усилия стран-гарантов [Россия, Турция и Иран]", - отметил Лаврентьев.
Глава российской делегации также отметил, что новая встреча, на которой может обсуждаться расширение числа стран-наблюдателей в зонах деэскалации, планируется на конце октября.
"Вполне возможно, что на следующих встречах, которые могут состояться в конце октября, мы увидим новых наблюдателей", - сказал он.
При этом он добавил, что контроль в зоне деэскалации в Идлибе будут вести Россия, Иран и Турция.
Глава российской делегации также сообщил, что Москва надеется, что в ближайшие месяцы борьба с террористами в Сирии подойдет к концу.
"Сирийские правительственные силы блокировали Дейр-эз-Зор, а также успешно развивают наступление на позиции ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), - сказал он. - Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы борьба с этими группировками, которые поддерживают ИГ, будет в общем завершена".
Глава делегации РФ подчеркнул, что позже можно будет говорить о необходимости проведения борьбы с другими группировками, которые ставят своей целью именно свержение существующего правительства в Сирии. "Но мы надеемся, что здравый смысл у оппозиции восторжествует, и что она займет позицию поиска мирного решения существующих проблем и точек соприкосновения с центральным правительством", - добавил он.
Вместе с тем Лаврентьев отметил, что курдский вопрос играет важную роль в сирийском урегулировании, но на нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане не рассматривался.
"Курдский вопрос в принципе сейчас в Астане не затрагивался", - сказал он.
Вместе с тем, по его словам, "этот фактор играет очень важную роль в сирийском урегулировании". "Конечно же, на следующих заседаниях мы рассмотрим этот вопрос", - отметил Лаврентьев.