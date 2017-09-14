Большинство партий признали итоги выборов в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. /ТАСС/. Большинство партий, участвовавших в выборах в Северо-Осетинский парламент, заявили о признании итогов выборов. Среди них КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", и в том числе не прошедшие в парламент Партия роста и "Родина". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Большинство партий "признали выборы действительными, соответствующие заявления будут опубликованы на сайтах партий", сказал собеседник агентства.

Как пояснил лидер одной из подписавшихся партий, которая не прошла в парламент, - руководитель Северо-Осетинского регионального отделения политической партии "Родина" Таймураз Фидаров, нарушения во время выборов хоть и были, но незначительны и в целом на итоги голосования не повлияют.

"Наблюдатели от партии были на всех избирательных участках по республике, в отличие от многих партий. Поэтому я могу сейчас объективно говорить о ситуации. На участках нарушения были, но на мой взгляд, как юриста по профессии, на волеизъявление граждан они не могут повлиять. Факты попыток вбросов тоже были, но их останавливали, ловили за руку буквально или же иным способом пресекали это. В целом выборы нужно признать действительными, с нами солидарны четыре партии", - сказал Фидаров.

Между тем, по информации пресс-службы Центризбиркома республики, в регион прибыла комиссия, направленная в Северную Осетию после заявления ЛДПР о необходимости пересчета голосов.

Как ранее пояснили ТАСС в аппарате фракции ЛДПР, партия отказывается признавать итоги выборов в парламент Северной Осетии, так как считает, что там были многочисленные нарушения в единый день голосования 10 сентября. "Было огромное количество нарушений вплоть до рукоприкладства в отношении кандидатов, наблюдателей. Были откровенно наглые вбросы. Есть видеосвидетельства", - сообщил собеседник агентства.

В свою очередь, лидер регионального отделения партии "Родина", которая так же, как ЛДПР не прошла в парламент Северной Осетии, выступает против пересчета голосов и отмечает, что по-настоящему заинтересованные лица в процветании региона не будут "раздирать республику изнутри, даже если набрали мало голосов, а продолжать работать во благо вне состава парламента".

"В составе моей партии в парламент шел Станислав Кесаев, который заслужил авторитет годами своей работы в парламенте и в представлении сегодня не нуждается и также много достойных кандидатов в партии. Выборы для моей партии не увенчались проходом в парламент, но наши кандидаты пройдут в собрание представителей органов местного самоуправления, главы муниципальных образований и это ценно, ведь мы можем на местах решать вопросы и помогать людям. Если даже ущемлены чьи-то личные интересы, то в этом случае на первый план должно ставиться благосостояние жителей", - пояснил Фидаров.

Выборы в Северной Осетии

В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков.

В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

К распределению депутатских мандатов допущены четыре партии: "Единая Россия" получила 46 мандатов, за нее проголосовали 59,23% избирателей. "Патриоты России" - 12 мандатов (15,72% голосов), "Справедливая Россия" - 7 мандатов (10,18% голосов), КПРФ - 5 мандатов (6,61% голосов).